Giornata dell’Epilessia, il Municipio di San Severino si illumina di viola

SAN SEVERINO MARCHE – Domani, lunedì,14 febbraio 2022, in occasione della Giornata internazionale dell’Epilessia, la facciata del Municipio di San Severino Marche, in piazza del Popolo, si illuminerà di viola.

L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di aderire all’iniziativa dell’Amce, l’Associazione Marchigiana per la lotta Contro l’Epilessia, e della Lice, la Lega Italiana contro l’Epilessia, che è sostenuta anche dal Centro Epilessia della Clinica Neurologica presso gli Ospedali Riuniti di Torrette ad Ancona e che è volta a sensibilizzare la popolazione sui pregiudizi e sullo stigma ancora presenti riguardo a questa malattia nonostante i progressi scientifici e sociali.

L’epilessia è una problematica neurologica con coinvolgimento sociale e psicologico, che riguarda l’1% della popolazione nel mondo senza differenze nel sesso ed etnia.

I principali pregiudizi sono legati all’idea che si tratti di una malattia mentale e che sia sempre trasmessa geneticamente.

I soggetti affetti vengono discriminati, considerati inferiori e da evitare per via delle crisi. Ne risultano isolamento sociale, minori livelli occupazionali, difficoltà nei rapporti sentimentali. Per tali motivi c’è la tendenza a nascondere la malattia con conseguente minore possibilità di cura e di guarigione, oltre a sviluppare psicopatologie di tipo depressivo ed ansioso.

L’Amce, inserita nella Federazione Italiana Epilessia, svolge il ruolo di assistenza, counselling individuale e promozione di eventi sociali e scientifici per combattere gli ostacoli che impediscono ai pazienti di essere pienamente inseriti nella società. Essa è costituita da pazienti, medici, operatori sanitari e cittadini che si sentono vicini a questo problema. Per informazioni e contatti www.facebook.com/AMCEPILESSIA; email: amcepil@gmail.com.