Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia in La strana coppia a Fabriano

FABRIANO – Prosegue al Teatro Gentile di Fabriano la stagione 2025/26 nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune di Fabriano e l’AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC, e che si protrarrà fino a maggio con spettacoli di qualità, dai grandi classici alle produzioni più recenti.

Mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 21.00, andrà in scena La strana coppia, un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni.

La versione teatrale proposta al Gentile il 26 novembre è interpretata dalla collaudata coppia Gianluca Guidi, anche autore e regista della pièce, e Giampiero Ingrassia, garanzia di divertimento all’insegna di buon gusto e intelligenza.

La strana coppia è una commedia particolarmente attuale in cui si narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. I due personaggi, Felix ed Oscar, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive, a New York. Questo incontro-scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gags garantendo sicuro divertimento nella nuova versione teatrale proposta ed interpretata dalla “inedita” coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia.

A Oscar che gli propone di continuare a vedersi insieme agli altri amici per il solito pokerino, malgrado le ultime clamorose litigate, Felix risponde di non aver chiuso affatto con il poker, perché i matrimoni vanno e vengono, ma la partita è come lo show, deve continuare. Succede nel finale di questa strepitosa commedia di Neil Simon. I due si salutano con un lapsus che più freudiano non si può, si chiamano con i nomi delle rispettive mogli dalle quali hanno divorziato da tempo o stanno per divorziare.

Biglietti da 8 a 25 euro

BIGLIETTERIA TEATRO GENTILE 0732 3644

aperta due giorni precedenti lo spettacolo dalle ore 16 alle ore 19; il giorno di spettacolo dalle ore 19

INFO

Città di Fabriano Assessorato alla Cultura 0732 709223 – 0732 709319 | www.comune.fabriano.an.it

INFO AMAT & BIGLIETTERIA DEL CIRCUITO 071 2072439 [lunedì – venerdì orario 10 – 16]

L’acquisto on line comporta un aggravio del costo in favore del gestore del servizio e non consente di accedere alle categorie di riduzione.