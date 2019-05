Gabicce Mare, dal 20 al 23 giugno ‘Disco Diva’ ospiterà i più grandi artisti americani della cultura disco

GABICCE MARE – Con la quinta edizione di “Disco Diva” Gabicce Mare diventa, dal 20 al 23 giugno, la più grande discoteca a cielo aperto italiana. Quattro giorni di musica dj set e divertimento. “Dopo la partecipazione di Disco Diva a New York, all’evento organizzato dall’Associazione americana “Legends of Vinyl”, “Artists Hall of Fame Awards, lo scorso settembre – spiega Cristina Tassinari, conduttrice televisiva e art director del festival- quest’anno avremo a Disco Diva questa prestigiosa associazione presieduta dal dj Luis Mario Orellana Rizzo. Grazie a questo connubio Legends of Vinyl ha in programma, durante il Festival, awards che verranno consegnati a personaggi italiani che hanno promosso e tuttora promuovono la cultura della Disco in Italia”.

“Negli anni Disco Diva è cresciuto diventando il primo grande festival della Disco Music, un evento che mancava a livello nazionale e siamo felici che sia nato proprio nella patria della disco, Gabicce Monte. – spiega il Sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi – Tanti gli artisti internazionali protagonisti del festival in sole quattro edizioni: i pilastri della disco The Trammps, Ritchie Family, Gonzalez, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Aax Donnell by Tracks, Ronnie Jones, Gibson Brothers, Claudja Barry, i Fratelli La Bionda, Delegation. Questo ha permesso alla nostra città e al Borgo di Gabicce Monte, unico, di avere grande visibilità sia a livello nazionale che internazionale. Tutto ciò è confermato dalla grande risonanza che la manifestazione ha avuto e ha sui media locali e nazionali. Un doveroso ringraziamento va da parte mia a tutto lo staff di Disco Diva, alla direttrice artistica e giornalista RAI Cristina Tassinari, all’assessorato al Turismo del mio comune, all’assessorato al Turismo della Regione Marche, al main sponsor RivieraBanca. Con Disco Diva le strade e le piazze si riempiranno del divertimento, dei suoni e delle canzoni della Discomusic”.

“Quinta edizione scoppiettante per Disco Diva, quella che è diventata la manifestazione più attesa dell’anno da tutti i gabiccesi e soprattutto dai turisti, che scelgono il weekend dedicato alla Disco Music per trascorrere le loro ferie a Gabicce Mare – sostiene l’Assessore al Turismo Marila Girolomoni. – L’obiettivo della manifestazione è creare un sistema di promozione che possa portare a Gabicce Mare la visibilità internazionale che si merita. L’assessorato al turismo ci ha sempre e fortemente creduto, investendo forze ed energie nell’organizzazione del Festival. Un’organizzazione che per 4 giorni di spettacolo ne lavora 361. Esponenziale è stata la crescita in questi anni, con tanti miglioramenti e attenzioni in più. L’obiettivo è stato raggiunto: Disco Diva è un grande evento e Gabicce Mare è tornata grande grazie a questa manifestazione”.

Al via la 5^ edizione di Disco Diva, il Festival Internazionale della DISCO MUSIC, che trasformerà Gabicce Mare e Gabicce Monte nella più grande discoteca a cielo aperto italiana, grazie alla direttrice artistica della manifestazione, la giornalista e conduttrice Rai Cristina Tassinari, all’impegno dell’Amministrazione comunale, dei main sponsor Rivierabanca, Oliviero.it, Italforni e al sostegno di tante realtà locali, che credono nell’investimento e nel successo della manifestazione. Dal 20 al 23 giugno la cittadina marchigiana respirerà il sapore degli anni ’70 grazie ad ospiti della musica internazionale, esibizioni live, fiera vintage e vinyl market.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, con più di 15 mila partecipanti nel 2018, la manifestazione si presenta al pubblico nazionale e internazionale con un programma ricco di musica, concerti, spettacoli all’insegna della disco music americana.

Alla conduzione Cristina Tassinari e Frank Porcino.

Tre serate con ospiti leggendari: venerdì 21 GIUGNO arriva Christine Wiltshire, singer disco, nativa di New York, che ha iniziato la sua carriera collaborando con Luther Vandross. Nel 1978 divenne famosa per le hit mondiali “Keep on Jumping” e “Weekend” con il gruppo Musique, prodotto da Patrick Adams, tracce divenute cult nel mondo del clubbing newyorchese.

Come corista vanta collaborazioni con artisti del calibro di Lou Reed, John Lennon, Candi Staton e tanti altri.

Serata leggendaria e imperdibile Sabato 22 GIUGNO, con l’esibizione live accompagnata dall’orchestra della guest star George McCrae, noto per la hit planetaria del 1974 “Rock your baby”, che rimase al primo posto nella Billboard Hot 100 per settimane. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con leggende della musica come Jackson 5, MJ, James Brown, KC and the Sunshine band, Nile Rodgers e Bernard Edwards.

Domenica 23 GIUGNO, arriva Rochelle Fleming, voce ed elemento fondante delle First Choice, trio originario di Philadelphia Soul Disco, ha firmato hits come “Let no man put asunder”, “Doctor love”, “Love thang”, “hold your horses” che uscirono nell’etichetta Philly Groove records e Gold Mine, oltre a Warner Bros e Salsoul.

Oltre a questi grandi nomi, tante le band che si esibiranno nelle location di Gabicce Mare e Monte dove, tutte le sere, andranno in scena musica dal vivo e dj set.

Tutta la città si trasformerà in un disco village grazie alla presenza una mostra mercato curata da Promo D Srl, nelle vie del centro, con espositori accuratamente selezionati e provenienti da tutta Italia che porteranno a Gabicce Mare capi di abbigliamento, accessori e altri oggetti, tutti all’insegna dell’originalità e del vintage.

Continua il connubio vincente con I LOVE DISCO di Firenze, che, con uno staff di 24 ballerini, ci farà rivivere i balli in stile “soul train” durante il festival grazie a coreografie di altissimo livello.

Entusiasmante e con un tocco retrò la partnership nata lo scorso anno con BRANDINA by Marco Morosini che ha scelto di sposare ancora la manifestazione con il suo stile inconfondibile.

Tra i partner anche Disco Più, leggendario negozio di dischi di Rimini, rinomato in tutto Italia, che quest’anno festeggerà i 40 anni di attività proprio a Disco Diva, con una rappresentanza di dj il sabato, esaltando la cultura del vinile, must della manifestazione e oggi di gran moda anche tra i giovani. Nel borgo presente anche il vynil market.

Sabato in scena i Disco Diva Music Awards, riconoscimenti dedicati a personaggi della musica, della cultura e dello spettacolo legati al mondo della Disco.

Focus di Disco Diva 2019 sarà la collaborazione con la prestigiosa associazione americana Legends of Vinyl, presieduta dal grande dj americano Luis Mario Orellana Rizzo, che assieme all’ambasciatore europeo Gonzalez, sarà presente in tutte le giornate del festival. In programma sabato il suo raffinato dj set a Gabicce Monte.

In cartellone anche una coloratissima “Disco Run” podistica, sabato 22 giugno, a cura di Atletica 75, tra Gabicce Mare e Monte che animerà, prima del grande spettacolo di piazza Valbruna, le vie del centro.

Le Auto e le Vespe saranno invece le protagoniste della domenica 23 giugno: alla mattina, dalle ore 10, potremmo ammirare le più prestigiose auto storiche d’élite, che partecipando al 5° Raduno d’Auto d’Epoca organizzato da Auto Club Storico Cattolica: ritrovo alle ore 10 in piazza Municipio, partenza per Gabicce Monte ed esposizione; mentre alle ore 18, le Vespe ravviveranno Gabicce, da piazza Giardini Unità d’Italia, con l’iniziativa Aperivespa organizzato dagli amici del Vespa Club di Morciano.

Gabicce ha già preparato un piano di accoglienza per turisti e appassionati della Discomusic in arrivo per la manifestazione. Parcheggio gratuito in piazzale Aldo Moro a soli 500 metri dal centro. Collegamento con il centro città e con il borgo di Gabicce Monte grazie al trenino “Gabicce express” che effettuerà fermate ogni 15/20 minuti (costo della corsa andata e ritorno convenzionato).

Gli artisti e il programma

Si comincia giovedì 20 giugno con l’anteprima “Preview Disco Diva” a Gabicce Mare: alle ore 19 inaugurazione Fiera Vintage e dalle ore 21.30, in piazza Municipio, video show a cura di Claudio Tozzo in diretta nazionale su Radio Studio Più e Radio 60’70’80’. Un coloratissimo carro animerà la piazza.

Venerdì 21 giugno si entra nel vivo con la serata “Weekend”: a Gabicce Mare, alle ore 21 dj e animazione a cura di Enrico Il Pazzo (piazza Matteotti).

A Gabicce Monte, dalle ore 19, dj set di John Spectre, Robert-ino Relight Orchestra e Barnaba.

Ore 21:30 Live “Glitter Band” con International live Guest: Christine Wiltshire

A seguire dj set by Enrico Tagliaferri & I LOVE DISCO performers.

Closing party DJ SET: Max De Giovanni.

Sabato 22 giugno si prosegue con la serata “Love is The Message”: a Gabicce Mare, dalle ore 21, live band Karta Karbone (piazza Matteotti).

A Gabicce Monte, dalle ore 19, dj set con Disco Più: Felix, Marco Lappi, Roberto Venturini. Alle 19,30 partenza della Disco Run.

Dalle ore 21:30, Support Band “Dino Gnassi Corporation” live, International live guest: George McCrae; a seguire DJ SET Usa by Luis Mario Orellana Rizzo; Closing party DJ SET: Enrico Filippini

Domenica 23 giugno serata conclusiva con “It’s not Over”: a Gabicce Mare, in piazza Matteotti, dalle ore 21, esibizione della Gabicce Glamour Orchestra;a Gabicce Monte dalle ore 19, DJ SET by Rubens

International live guest Rochelle Fleming

Vj set by Claudio Tozzo Radio Studio Più e a seguire J Bees Live

Tutti i dettagli su www.discodiva.it.