Fred De Palma fa il pieno al Donoma di Civitanova Marche [FOTO]

Protagonista della serata nel locale della movida marchigiana, il rapper torinese ha entusiasmato con le sue hits

CIVITANOVA MARCHE – Serata speciale quella di venerdì 8 novembre al Donoma Club di Civitanova Marche. Ospite della lunga notte di movida Fred De Palma che ha presentato i suoi più grandi successi musicali. Il live si è aperto con “D’estate non vale“, brano dell’estate 2018 realizzato in collaborazione con Ana Mena e che su YouTube ha raggiunto 126 milioni di visualizzazioni oltre a essere un grande successo radiofonico. Nel 2017 lo ricordiamo per “Adios” altro brano in scaletta così come “Buenos dias” (dove era stato accompagnato dal pianista Davide Ferrario) e “Sincera” (uscito nel novembre 2018, nel video di Davide Vicari presente Ginevra Bertolani).

Non poteva mancare il brano rap uscito lo scorso settembre “Uebe” nel feature con Boro Boro e “Il tuo profumo“, hit uscita a ottobre, realizzata con Sofia Reyes e presente nel suo ultimo album “Uebe” uscito lo scorso 13 settembre. Il rapper torinese non poteva salutare i propri fans senza prima intonare “Una volta ancora“, tormentone della scorsa estate che ha visto la collaborazione di Ana Mena e dal ritmo latineggiante.



Una serata ricca di musica e divertimento quella trascorsa dai clienti del Donoma che ha già programmato i prossimi eventi: questa sera “Daenzer” con Roberto Surace e Riccardo Prosperi mentre da non perdere il 16 novembre Gabry Ponte, uno dei più famosi dj italiani e anche produttore e remixer.