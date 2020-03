Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona, lunedì la consegna di materiali medici grazie a raccolta fondi

ANCONA – La Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus in prima linea con la raccolta fondi. Iniziata nei giorni scorsi, la raccolta fondi ha subito riscontrato la grande generosità e sensibilità di tanti. La raccolta sta continuando attraverso varie forme e ha già permesso di acquistare e consegnare materiale.

“La Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus nel frangente della emergenza COVID 19 ha iniziato, oltre alla continuazione dei progetti istituzionali, una grande raccolta fondi per l’emergenza in atto. Oltre aver istituito una modalità online con la piattaforma GOFUNDME sono sempre attive le altre modalità di donazione – afferma la presidente della Fondazione, dr.ssa Marisa Carnevali – Attualmente la raccolta ha prodotto già, grazie alla generosità dei cittadini, di molte Aziende, di molti club e associazioni, quanto necessario per i primi urgenti acquisti di materiale indispensabile: ventilatori polmonari, monitor pluriparametrici degli indici vitali, presidi di protezione individuale. Puntualmente tutti i donatori verranno informati, attraverso comunicazioni a mezzo stampa e social, dello stato degli ordini e delle consegne delle apparecchiature acquistate”.

Lunedì saranno consegnati nei reparti di rianimazione dell’Ospedale di Torrette 15 Monitor pluriparametrici e 1 ventilatore polmonari, tutto materiale italiano.

La raccolta fondi della Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus, accompagnata dalla frase di speranza “Insieme… ce la possiamo fare”, è nata in accordo con la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona. Tramite diversi canali per sostenere l’Ospedale e offrire quanto serve, in particolare tutti i dispositivi di protezione personale (ad esempio camici sterili e idrorepellenti, mascherine di vario tipo, guanti), pompe infusionali, ventilatori e molte altre attrezzature che i reparti stanno indicando in questo periodo di emergenza Covid_19.

Sono 4 le possibilità per donare, per poter dare a chiunque la possibilità di contribuire. Attraverso:

la piattaforma GOFUNDME: dal sito www.gofundme.com è possibile donare cercando la raccolta fondi identificata come “un aiuto per aiutare il TUO Ospedale”

il conto corrente bancario con un bonifico intestato alla Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus: IT 78 E 03111 02606 000000000956 – Ubi Banca S.p.a. Ospedale di Torrette (An) – Filiale 3305

il conto corrente postale con un bonifico intestato alla Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus: IBAN IT 51 V 07601 02600 001011104294

PayPal inviando l’importo desiderato all’indirizzo fondazione@ospedaliriuniti.marche.it

La causale delle donazioni attraverso bonifici o PayPal è: un aiuto per aiutare il Tuo ospedale.

Per maggiori informazioni: 071.5965237 o 339.6183580

COSA FA LA FONDAZIONE OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA:

La Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus è nata nel 2009 dalla vision di un Ospedale vicino alla persona, non solo luogo di cura, ma spazio di vita, di speranza, di fiducia, di condivisione tra chi cura e chi è curato, tra professionisti e cittadini. La Fondazione sostiene, attraverso il suo operato, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona (Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi). La mission della Fondazione: potenziare il livello di qualità dell’assistenza anche attraverso la personalizzazione, il rispetto, l’empatia e la comunicazione; migliorare la qualità del soggiorno e il comfort dei pazienti e delle loro famiglie; favorire l’accoglienza e far sì che i degenti e coloro che li assistono si sentano in Ospedale come se fossero a casa; sostenere la formazione del personale, lo sviluppo e la innovazione della ricerca scientifica. Nell’ottica della vision e della mission, la Fondazione è impegnata nel suo ospedale e si presenta con iniziative concrete per migliorare la vita delle persone nel loro bisogno di cura e di assistenza, possibilmente con la vicinanza di partners che credono negli stessi valori di solidarietà e presenza sul territorio. La Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus è composta da dr.ssa Marisa Carnevali (presidente), dr Giorgio Ascoli e Dr. Ugo Braccioni (consiglieri); segretaria Roberta Solazzi.