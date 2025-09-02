Dal 4 al 7 settembre 2025 la Fiera del Santissimo Crocifisso a Piattoni di Castel di Lama proporrà un cartellone ricco di artisti e gruppi folk

CASTEL DI LAMA (AP) – Il programma musicale della Fiera del Santissimo Crocifisso a Piattoni di Castel di Lama si prepara a regalare emozioni forti con un cartellone ricco di artisti e gruppi folk. Tra le novità più attese c’è la partecipazione straordinaria della cantautrice Teresa De Sio, pronta a calcare il palco sabato 6 settembre alle 22.30.

La rassegna musicale prenderà il via venerdì 5 settembre con l’esibizione dei Folkantina, in scena alle 22.30 con un repertorio che mescola tradizione e sonorità moderne. Sabato sera, invece, spazio all’energia trascinante di Enrico Capuano e la Tammurriata Rock, a partire dalle 21.30. Subito dopo, sarà la volta di Teresa De Sio, protagonista di una performance capace di unire poesia e forza scenica.

La giornata di domenica 7 settembre sarà dedicata a più appuntamenti, con lo spettacolo itinerante Trallallero alle 17.00, che animerà le vie della fiera con ritmi popolari. In serata, alle 20.30, il pubblico potrà assistere all’esibizione del gruppo A Randerchitte, portatore di sonorità autentiche e travolgenti.

A chiudere il cartellone musicale sarà alle 21.30 il concerto di Roppoppò Il Cantastorie, con uno spettacolo che unirà musica e narrazione, regalando al pubblico un finale suggestivo e coinvolgente.

Il calendario musicale della fiera conferma anche per il 2025 la volontà di unire tradizione e innovazione, dando spazio ad artisti capaci di trasmettere le radici popolari attraverso arrangiamenti moderni e appassionanti. Un’occasione che rende Castel di Lama ancora una volta crocevia di cultura e musica dal vivo.

Domenica 7 settembre 2025

Fiera del S.S. Crocifisso, Castel di Lama (AP)

Due interessantissimi eventi!

Sessione pratica | ore 10.00 – 12.00

La tartuficoltura in campo

ritrovo in Loc. Villa Torri, 64010, Torano Nuovo (TE)

Evento realizzato da Agri Team Service srl grazie al cofinanziamento del CSR Marche 23-27 SRH04 ID. 77396 Sviluppo Rurale Marche

Break pranzo | ore 13.00 – 15.00

Gentilmente offerto da Copagri Marche presso il punto di ristoro della Fiera

Seminario informativo | ore 15.00 – 18.00

Dalla coltivazione dei funghi, alla micofagia. Dalla scelta in cucina al piatto.

Sala Parrocchiale Castel di Lama, Fiera del SS Crocifisso

con assaggio finale a cura di Copagri Marche

Evento realizzato da Copagri Servizi Soc Coop grazie al cofinanziamento del CSR Marche 23-27 SRH04 ID. 76875 Sviluppo Rurale Marche

Eventi gratuiti e SOLO su prenotazione

3385820212 / 3494079588

eventi@copagri.marche.it