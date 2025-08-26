Festività di San Giuliano, come cambia la viabilità a Macerata

MACERATA – Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione delle iniziative legate alle festività del Patrono San Giuliano.

Il provvedimento prevede, in piazza della Libertà, dalle 7:00 del 27 agosto alle 13:00 del 1° settembre, il divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto i veicoli dello staff della Pro loco di Macerata e della ditta incaricata del montaggio della tecnostruttura). In via Don Minzoni, dalle 20:00 all’1:00 del giorno seguente, nei giorni 28, 29, 30 e 31 agosto, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto di strada tra via Zara e piazza della Libertà (eccetto veicoli con permesso per persone con disabilità). In via Gramsci, dal civico 25 al civico 33), dalle 9:30 alle 24:00 del 29 agosto, ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata per l’allestimento di arredi.

In via Zara, all’intersezione con via Don Minzoni, nei giorni 28 e 29 agosto dalle 20:30 all’1:00 del giorno seguente, il 30 agosto dalle 12:00 all’1:00 del giorno seguente e il 31 agosto dalle 8:30 all’1:00 del giorno seguente, è previsto il divieto di transito (nel tratto compreso tra via Zara e piazza della Libertà e da via Zara a Piazza Strambi solo per il 31 agosto dalle 18:00) eccetto i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso ed espressamente autorizzati.

Il varco della ZTL di via Don Minzoni, nei giorni 28 e 29 agosto, sarà attivo dalle 20:30 alle 6:00 del giorno seguente (eccetto per autorizzati con permesso zona A – A+Park e ztl, ciclomotori, motocicli, veicoli a servizio delle persone con disabilità con apposito contrassegno, veicoli delle forze dell’ordine, veicoli di pubblica utilità, veicoli espressamente autorizzati e veicoli a propulsione elettrica/ibrida). Il percorso alternativo è via Basily, via Padre Matteo Ricci, piazza Vittorio Veneto.

Per lo svolgimento della fiera è previsto

il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 9:00 del 30 agosto alle 3:00 del 1° settembre nelle seguenti zone: piazza Mazzini – piazza Cesare Battisti – via Gramsci – corso Matteotti – via Tommaso Lauri – via Garibaldi – vicolo Torri – P.zza Annessione (tutta la piazza) – viale Trieste – piazza N. Sauro (nel tratto adiacente la cinta muraria e largo compreso tra viale Trieste e corso Cairoli) – piazza Garibaldi (lato monumento, lato Ass. Vittoria e tratto compreso tra i Cancelli e viale Puccinotti eccetto veicoli di polizia e soccorso) – Giardini Diaz (su tutta l’area) – via Morbiducci (tratto compreso tra via Piazza Pizzarello e i Giardini Diaz) – lato destro Corso Cavour e Corso Cairoli – piazza Vittorio Veneto (tutta la piazza).

Il divieto di sosta è, inoltre, previsto: dalle 11:00 del 30 agosto fino alle 24:00 del giorno successivo, eccetto veicoli degli operatori concessionari di posteggio nella fiera, nelle seguenti località: Viale Leopardi, sul lato sinistro dopo l’ultimo attraversamento pedonale; · dalle 15:00 alle 24:00 del 30 agosto e dalle 10:00 del 31 agosto all’1:00 del 1 settembre in piazza Nazario Sauro, parcheggio in concessione APM, eccetto autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e veicoli a servizio di persone con disabilità;

dalle 19:00 alle 24:00 del 30 agosto e dalle 15:00 del 31 agosto all’1:00 del 1 settembre in Via Armaroli, dall’intersezione con via Zara, sul primo tratto lato destro per circa 30 metri, dove segnalato, per consentire l’istituzione del doppio senso di circolazione; dalle 18:00 alle 24:00 del 30 e 31 agosto in piazza XXX Aprile; dalle 15:00 alle 21:00 del 31 agosto in via Don Minzoni, tratto da via Zara a piazza Strambi; dalle 15:00 alle 21:00 del 31 agosto in piazza Strambi per consentire lo svolgimento della messa; dalle 11:00 del 30 agosto fino all’1:00 del giorno successivo e dalle ore 8:30 del 31 agosto fino all’1:00 del giorno successivo, in via Padre Matteo Ricci ultimo tratto sul lato sinistro (senso di marcia invertito).

Dalle 11:00 del 30 agosto fino all’1:00 del giorno successivo e dalle 8:30 del 31 agosto fino all’1:00 del giorno successivo sono previsti: divieto di transito in via Zara, all’altezza dell’intersezione con via Armaroli, eccetto veicoli di polizia e soccorso, taxi, veicoli della Pro Loco e/o Associazioni con apposito “pass”, veicoli a servizio delle persone con disabilità, residenti, veicoli autorizzati a raggiungere l’area privata della Curia Vescovile, veicoli dei concessionari di posteggio per la fiera, veicoli che devono effettuare operazioni di carico e scarico (questi ultimi fino alle ore 15:00 del 30 agosto e fino alle ore 10:00 del 31 agosto).

All’occorrenza, le stesse limitazioni di cui al punto precedente, saranno adottate anche all’inizio di Rampa Zara, all’intersezione con viale Leopardi, con possibilità di accesso anche per i veicoli diretti in via Armaroli, fino ad esaurimento dei posti di parcheggio disponibili. Inoltre, negli orari di maggiore affluenza e di difficoltà di transito veicolare in uscita su via Berardi/via Lauri, saranno adottati i seguenti provvedimenti: divieto di transito in via Armaroli, all’altezza della chiesa in direzione via Berardi, con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione/senso unico alternato, regolato da movieri o agenti, sul tratto di strada compreso tra l’intersezione tra via Zara/viale Leopardi e l’uscita a monte del parcheggio coperto.

E ancora divieto di transito in piazza Annessione, eccetto veicoli di polizia e soccorso, taxi, veicoli a servizio delle presone con disabilità, residenti con permesso, veicoli dei concessionari di posteggio per la fiera, veicoli che devono effettuare operazioni di carico e scarico (questi ultimi fino alle 15:00 del 30 agosto e fino alle ore 10:00 del 31 agosto); divieto di transito in via Lauro Rossi, eccetto residenti sul tratto senza sbocco (per permettere la circolazione anche in uscita dei residenti sarà temporaneamente consentito il senso unico alternato sul tratto compreso tra via L. Rossi e via Ciccarelli).

In via Santa Maria della Porta (tratto da via Basili a Corso della Repubblica) sono previsti l’istituzione segnaletica di preavviso di “strada senza uscita”; il divieto di transito (eccetto veicoli residenti della medesima via e veicoli per operazioni di carico/scarico); l’istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza ai veicoli in uscita verso “ uscita centro storico”. In via Padre Matteo Ricci e Piaggia della Biblioteca ci sarà la temporanea inversione del senso unico di marcia e l’istituzione della segnaletica “Senso Vietato” in prossimità dell’intersezione con piazza Vittorio Veneto. Il prcorso alternativo per raggiungere via Crescimbeni sarà via Zara, via Basili, via Santa Maria della Porta, via Padre Matteo Ricci, piazza Vittorio Veneto.

Ci sarà la direzione obbligatoria diritto in via XX Settembre (intersezione via Domenico Ricci) per tutti i veicoli provenienti da via Gramsci, eccetto veicoli carico/scarico e veicoli Croce Rossa; direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita dal tratto senza sbocco di via L. Rossi con immissione in via Padre Matteo Ricci, per tutti i veicoli residenti che si dovranno recare in via Gioberti, via Lauro Rossi, via Spadalavini, vicolo Sferisterio e vicolo Ricci, giunti in prossimità dell’intersezione tra via Don Minzoni e via Zara e in via Basili, all’intersezione con via Santa Maria della Porta, valido per i veicoli provenienti da via Don Minzoni eccetto quelli menzionati nel punto “Via Santa Maria della Porta (tratto da via Basili a Corso della Repubblica”.

Sono previsti la direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da via Gioberti e Santa Maria della Porta con immissione in via Padre Matteo Ricci; il divieto di transito in via Ciccarelli a scendere verso piazza Mazzini, con transenna all’intersezione con via Lauro Rossi e sbarramento mobile all’intersezione con piazza Mazzini (i veicoli in uscita da V.lo Sferisterio saranno deviati verso via L.Rossi); divieto di transito in piazza Mazzini (all’intersezione con via Crispi/v.lo Orti), eccetto veicoli di soccorso, con sbarramento mobile; divieto di transito in Porta Convitto, con istituzione del doppio senso di circolazione in via Mozzi e largo Affede, regolato da ausiliari di viabilità, per consentire l’uscita dalla ZTL dei veicoli autorizzati.

Dalle 11:00 del 30 agosto fino a cessate esigenze della fiera e successiva pulizia della strada (ore 3:00 circa dell’1 settembre) ci sarà il divieto di transito – eccetto veicoli di polizia, soccorso e veicoli dei concessionari di posteggio per la fiera (questi ultimi potranno accedere il giorno 30 agosto 2025 fino al termine delle operazioni di spunta e il giorno 31 agosto fino alle 10:00 – ; N.B. l’accesso sulle aree destinate alla fiera, per le successive operazioni di carico, al termine della manifestazione, potrà avvenire solo qualora siano garantite le necessarie condizioni di sicurezza): in viale Puccinotti;

in viale Trieste; in via Caduti di Nassyria (rampa che collega piazza Marconi a viale Trieste); in via Pannelli (da via Nana a viale Trieste); sull’area dei Giardini Diaz, (con sbarramento all’intersezione tra via Morbiducci e IV novembre) eccetto veicoli di pubblica utilità, veicoli a servizio di persone con disabilità, autorizzati, accesso ad aree private, veicoli degli operatori commerciali concessionari di posteggio nella fiera per brevi operazioni di carico/scarico; in piazza Garibaldi (con sbarramento alla fine di viale Leopardi e alla fine di Corso Cavour) eccetto veicoli di pubblica utilità, veicoli a servizio di persone con disabilità, residenti con permesso zone “A” per accesso alla ZTL di via Mozzi, veicoli degli operatori commerciali concessionari di posteggio nella fiera; all’uscita di via Armaroli su corso Matteotti, con sbarramento.

Nel tratto di via Armaroli compreso tra via Berardi e corso Matteotti (senza sbocco) sarà temporaneamente consentito il doppio senso di circolazione per i soli residenti per l’accesso alle aree private. Previste, inoltre, l’istituzione di una strettoia asimmetrica con restringimento della carreggiata sul lato destro nell’ultimo tratto di carreggiata di Corso Cavour dopo l’ultimo attraversamento pedonale; la revoca temporanea della direzione obbligatoria diritto per i soli veicoli autobus del trasporto pubblico locale in prossimità dell’intersezione tra via Roma e via Issy Les Moulineaux; la revoca temporanea degli spazi di sosta riservati agli autobus presso il capolinea dei Giardini Diaz e contestuale Istituzione di un’area di sosta riservata autobus sul lato destro di via Trento.

In Piazza Nazario Sauro ci sarà la chiusura parziale della corsia di marcia della rotatoria (lato Porta Picena), lasciando la corsia libera per il transito dei veicoli provenienti da via Maffeo Pantaleoni e corso Cairoli, con obbligo di proseguire verso viale Diomede Pantaleoni. Tale chiusura sarà effettuata con barriere fisse e mobili creando una sacca di sicurezza per eventuale via di fuga da piazza Mazzini e viale Trieste. Percorsi alternativi: con la chiusura di viale Puccinotti il traffico sarà deviato sul percorso: Via Trento – Piazza della Vittoria – Via Roma – Via Issy Les Moulineaux: Opzione 1) Via Cioci – Via Cadorna – Via Mugnoz – Via Mameli – Via Piave – Viale Don Bosco; Opzione 2) via Mattei – via San Francesco – via Braccialarghe.

Sarà prevista la direzione obbligatoria “destra”: per i veicoli in uscita da Porta Convitto (esclusivamente negli orari in cui sarà consentito), con successiva “direzione obbligatoria a sinistra” all’intersezione con viale Puccinotti/Rampa Giardini, per piazza Marconi con “obbligo dare la precedenza” e per tutti i veicoli giunti in prossimità dell’intersezione tra via Pannelli e via della Nana.

Vigerà la direzione obbligatoria a “sinistra” all’intersezione tra piazza Pizzarello e via Morbiducci, eccetto veicoli di pubblica utilità, veicoli a servizio di presone con disabilità, autorizzati, accesso ad aree private, veicoli degli operatori commerciali concessionari di posteggio nella fiera e per i veicoli provenienti da vicolo degli orti con immissione in via Crispi. Saranno apposti dissuasori di sosta e transenne dove ritenuto necessario, in particolare agli accessi delle vie in cui è stata interdetta la circolazione.

Per quanto riguarda il parcheggio per i residenti, a partire dalle 7:00 del 30 agosto fino alle 14:00 del 1° settembre, i veicoli muniti di permesso residenti zona A, potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’APM Spa (non interdette dai divieti temporanei per la manifestazione), comprese quelle in struttura, e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone.

I residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A potranno ottenere dall’APM un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni previste al punto precedente. Ci sarà la sospensione del rilascio di permessi temporanei per la Z.T.L., dalle 12:00 del 30 agosto fino alle 3:00 del 1° settembre. Entro le 17:00 del 30 agosto tutti i veicoli degli operatori commerciali dovranno essere stati rimossi dalle aree interessate dalla fiera e trasferiti nei parcheggi autorizzati (eccetto veicoli degli operatori assegnatari di posteggio a seguito delle operazioni di spunta), qualora gli stessi non possono essere fatti rientrare nello spazio assegnato.

Per quanto riguarda il luna park, ci sarà il divieto di transito in piazzale Alcide De Gasperi (Centro Fiere Ville Potenza), dove regolarmente segnalato, nell’area delimitata concessa per gli spettacoli viaggianti e sul corridoio appositamente individuato per l’accesso alle carovane eccetto per i veicoli a servizio dei concessionari di aree e di quelli adibiti ai servizi di pubblica utilità. Previsti, inoltre, il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata dove regolarmente segnalato e l’istituzione temporanea di 3 stalli di sosta per persone con disabilità da predisporre in prossimità dell’ingresso “vecchio” dell’ente fiera.