Festival dell’Appennino, doppio appuntamento a Colle di Montegallo e a Sarnano

Il 31 maggio a Colle di Montegallo “Gusti Sibillini” con David Riondino, il 2 giugno a Sarnano “Sulle Orme di Francesco” con Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana

ASCOLI PICENO – Doppio appuntamento questo weekend con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura: sabato 31 maggio a Colle di Montegallo (AP) “Gusti Sibillini” con David Riondino e lunedì 2 giugno a Sarnano (MC) “Sulle Orme di Francesco” con Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana. Sabato 31 maggio a Colle a Colle di Montegallo (AP) un’escursione pomeridiana ci porterà a scoprire un sentiero alle pendici del Monte Vettore e al tramonto spettacolo “Cibus” di David Riondino con Giovanni Seneca, Francesco Savoretti e Fabio Battistelli.

Lunedì 2 giugno a Sarnano un’escursione pomeridiana suggestiva lungo l’anello della Via delle Cascate Perdute e al tramonto spettacolo Canto delle Creature con Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana.

Il Festival dell’Appennino

quest’anno prevede 27 appuntamenti che si terranno tra il 4 maggio al 12 ottobre 2025 in 28 comuni distribuiti nelle quattro regioni dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria -. Borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale storico, artistico, naturalistico e di tradizioni e che, dopo anni difficili, anche attraverso questa iniziativa vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori

. La manifestazione è promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal BIM Tronto, con la fondamentale collaborazione dei BIM Vomano-Tordino Teramo, Nera Velino Cascia e Nera-Velino Rieti.

Dichiarazioni

Il Commissario al sisma 2016 Guido Castelli: “Ancora una volta il Festival dell’Appennino fa tappa nei borghi dei Monti Sibillini. Una scelta non casuale, dettata dal fatto che non solo qui si trovano alcuni dei comuni più colpiti dal sisma del 2016-2017 ma anche perché quest’area si distingue per la particolare ricchezza della natura e bellezza dei panorami. Sono già numerosi i turisti e i visitatori che qui giungono ogni anno, e attraverso questa importante manifestazione, vogliamo contribuire a valorizzare l’Appennino centrale ulteriormente, facendolo conoscere a un pubblico sempre più ampio.

Per questi appuntamenti di Colle di Montegallo e Sarnano va segnalata, in particolare, l’alta qualità dell’offerta culturale proposta dal Festival, che si conferma una realtà in costante crescita, sia dal punto di vista ‘geografico’ che artistico. Un risultato reso possibile dalla fattiva collaborazione con gli enti locali e dal contributo dei quattro Bim coinvolti, che meritano di essere ringraziati per l’impegno dedicato in favore della crescita dei loro territori”.

“Come Amministrazione siamo veramente contenti di ospitare anche quest’anno una prestigiosa tappa del Festival dell’Appennino. Questo evento rappresenta un’occasione straordinaria per il nostro territorio perché ci permette di far conoscere le bellezze uniche della nostra montagna, la ricchezza delle nostre tradizioni, la nostra storia, il tutto finalizzato al voler tornare a crescere nel segno di uno sviluppo sostenibile, dopo i gravi eventi sismici del 2016.

Tutto questo grazie all’impegno fondamentale del Commissario alla ricostruzione Senatore Guido Castelli, del presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, del presidente della Regione Marche Fancesco Acquaroli , oltre che alla sapiente regia di Carlo Lanciotti che ringrazio a nome di tutta la comunità Montegallese.” ha aggiunto il sindaco Sante Capanna.

Il Sindaco di Sarnano Fabio Fantegrossi aggiunge che “ Si tratta di un’occasione per scoprire il nostro splendido Comune, attraverso un’immersione tra la natura ed i nostri scorci naturalisti delle cascate, fino a concludersi ai piedi del nostro Castrum, il borgo medievale che compie quest’anno 760 anni di storia (1 giugno 1265). Un grazie al Commissario Guido Castelli ed al Presidente del BIM Tronto Luigi Contisciani per questa opportunità, nonché a Direttore Artistico Carlo Lanciotti per aver organizzato il tutto”.

Programma

Sabato 31 maggio il ritrovo per l’escursione è alle 14.15 a Colle di Montegallo (AP), con partenza per l’escursione alle ore 14.30. L’escursione è un anello con partenza e rientro a Colle che ci condurrà a scoprire panorami mozzafiato tra i Monti Sibillini, ha una difficoltà E, è lunga 9,63 km, con un dislivello di 391 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore e mezza . Rientro dall’escursione previsto intorno alle ore 18.

Alle ore 18.30 David Riondino si esibirà in Cibus, Divagazioni Letterarie un reading musicale accompagnato dai musicisti Giovanni Seneca, Francesco Savoretti e Fabio Battistelli. Un viaggio parallelo tra letteratura e musica attraverso il cibo senza dimenticare il buon bere David Riondino con la sua verve e ironia declamerà i versi più belli di poeti e scrittori che hanno dedicato parole al cibo e al vino regalandoci un’ora di grande letteratura. Al termine dello spettacolo sarà possibile cenare nei ristoranti presenti in zona per assaggiare le eccellenze enogastronomiche locali.

Lunedì 2 giugno a Sarnano

il ritrovo per l’escursione è alle 15 presso il parcheggio Bozzoni, con partenza per l’escursione alle ore 15.15. L’escursione è un anello con partenza e rientro a Sarnano ci condurrà a scoprire lo spettacolo della Via delle Cascate perdute, ha una difficoltà T, è lunga 7,12 km, con un dislivello di 129 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore . Rientro dall’escursione previsto intorno alle ore 18.15. Alle ore 18.30 a piazza Perfetti si svolgerà lo spettacolo Canto delle Creature con Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana.

Nell’anno in cui si celebrano gli 800 anni della composizione del Cantico delle creature percorreremo un viaggio poetico musicale sulle orme di Francesco, nel testo che scrisse in tre momenti della sua vita, concludendolo poco prima della morte, che è la sintesi semplice e profonda della sua visione del mondo.

Le musiche degli strumenti musicali e le voci della tradizione, guidati dall’organetto di Ambrogio Sparagna, insieme alle liriche del poeta Davide Rondoni ci accompagneranno in un concerto di boschi musicali, pascoli sonori, cuori vibranti nella meravigliosa poesia del santo genio. Al termine dello spettacolo sarà possibile cenare nei ristoranti presenti in zona per assaggiare le eccellenze enogastronomiche locali.

A questo link trovate elenco delle strutture ricettive dove poter mangiare: https://www.sarnanoturismo.it/dove-dormire-a-sarnano/

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio

l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

L’escursione è adatta a chi è allenato a camminare in montagna e in buona salute.

• E’ obbligatorio indossare scarpe da trekking

• avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

• e ancora portare kway

• è consigliato portare i bastoncini da trekking

• inoltre si suggerisce di portare un cambio completo da lasciare in auto

• infine portare telo o plaid per assistere allo spettacolo

Festival dell’Appennino 2025, inclusivo di natura

Il Festival è promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e Bim Tronto, con la collaborazione di Bim Vomano-Todino Teramo, Bim Nera-Velino Cascia e Bim Nera-Velino Rieti, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Lazio, in sinergia con i 28 Comuni dell’Appennino centrale, partner dell’evento, Camerino, San Severino Marche.

E ancora Sarnano, Visso, Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Comunanza, Cupra Marittima, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Castelli, Fano Adriano, Rocca Santa Maria, Cerreto di Spoleto, Preci, Sellano, Accumoli, Amatrice, Micigliano, Rivodutri con la direzione artistica dell’Associazione Culturale Appennino up e Mete Picene.