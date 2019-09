Festa di compleanno per i 102 della signora Silvia Bisonni

SAN SEVERINO MARCHE (MC) – Comunità settempedana in festa per i 102 anni di Silvia Bisonni, vedova Piviero. Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha voluto renderle omaggio in occasione della speciale ricorrenza recandosi nell’abitazione che la signora Silvia divide con la figlia Anna Maria. Con loro anche gli altri due figli, Gianni e Aldo. L’arzilla nonnina ha cinque nipoti e cinque pronipoti e si diverte ancora a lavorare ai ferri dopo aver confezionato, per una vita intera, decine e decine di vestiti come sarta.

Perfettamente lucida e piena di spirito, passa le sue giornate tra amabili conversazioni e mille altri interessi nell’abbraccio dell’amore dei propri cari. Nel giorno del compleanno la signora Silvia ha ricevuto un’altra visita particolare, quella del cardinale Edoardo Menichelli, un suo caro amico di famiglia.