Festa dell’Uva 2025 a Cerreto d’Esi

Dal 18 al 21 settembre si svolgerà la Festa dell’Uva 2025. Nelle Cantine delle associazioni si potranno gustare piatti della tradizione e il Verdicchio. In programma musica, spettacoli teatrali, animazione per bambini, lotterie e tante sorprese

CERRETO D’ESI (AN) – Da giovedì 18 a domenica 21 settembre 2025 torna a Cerreto d’Esi la Festa dell’Uva: quattro giorni tra gusto, musica e fantasia.

Cantine aperte, calici pieni e tanta voglia di stare insieme: anche quest’anno, Cerreto d’Esi si prepara ad accogliere cittadini e visitatori per la Festa dell’Uva, dove il protagonista indiscusso sarà — ovviamente — l’amato Verdicchio.

Ogni sera ci saranno proposte musicali diverse, piatti tipici preparati con passione dalle associazioni locali e un’atmosfera che sa di tradizione e festa vera.

E come sempre, la domenica sarà tutta da vivere: tra corsa della botte, sfilate fiabesche, sfide tra streghe e folletti, e un intero paese che torna un po’ bambino.

Programma:

GIOVEDI 18 SETTEMBRE

ORE 18.00 – ANFITEATRO Piazza Caraffa – Convegno

– “FESTA DELL’UVA NELLA STORIA” con immagini e testimonianze. �Relatori: Mario Morri, Fabrizio Pellegrini

– “VITIGNI STORICI CERRETESI, VERNACCIA CERRETANA, VERDICCHIO ed il risultato di alcune indagini sui vitigni antichi censiti nel territorio di Cerreto d’Esi dall’ Istituto Tecnico Agrario VIVARELLI di Fabriano” Relatore: Francesco Sbaffi

ORE 18.00 – Aperitivo nei vari punti BAR

ORE 19.00 – Presentazione ed apertura mostra fotografica presso Ass. Culturale “Piazza Lippera 9” (Sopra al Bar Centrale) “Dal San Vicino ai Sibillini: Immagini ed Emozioni” a cura di Ilaria Capesciotti e Simone Argalia

ORE 19.00 – Apertura Cantine

ORE 21.00 – PALCO CENTRALE: Balli di Gruppo SOCIAL DANCE con Giovanni Cirella

ORE 22.00 – PALCO CENTRALE: Scuola di ballo CARIBE FUSION DANCE MARCHE

VENERDI 19 SETTEMBRE

ORE 14.00 – APERTURA MERCATINI

ORE 17.00 – ANFITEATRO Piazza Caraffa – ANIMAZIONE GIOCHI e BABY DANCE con GIOVANNI CIRELLA

ORE 18.00 – Aperitivo nei vari punti BAR

ORE 19.00 – Apertura Cantine

ORE 21.00 – PALCO CENTRALE KING OF POP TRIBUTE BAND (Omaggio a Michael Jackson)

ORE 22.00 – Partenza de “LA ROTA DE CIARITU”

ORE 23,00 – PALCO CENTRALE LUXURY KID (Trapper)

ORE 23.00 – PALCO “Capolinea Verdicchio” DJ Set con Mauro Gagliardini

SABATO 20 SETTEMBRE

ORE 14.00 – APERTURA MERCATINI

ORE 15.00 – Mototerapia con ASD “Sorrisi & Motori”

ORE 17.30 – ANFITEATRO Piazza Caraffa MAGO MANUEL: Spettacolo di Magia per grandi e piccini

ORE 18.00 – Aperitivo nei vari punti BAR

ORE 19.00 – Apertura Cantine

ORE 21.00 – PALCO CENTRALE– 883 VOLTE MAX (Tribute Band)

ORE 23.00 – PALCO “Capolinea Verdicchio” DJ Set con “DJ PANDA” Special Guest “REXANTHONY”

DOMENICA 21 SETTEMBRE

ORE 9.00 – Ritrovo OFF ROAD TOUR (partenza ore 9.30)

ORE 9.00 – APERTURA MERCATINI

ORE 16.00 SPETTACOLARE CORSA DELLE BOTTI della Sinclinale Camerte PALCO CENTRALE Proloco Presentano LARA GENTILUCCI e MAURIZIO SOCCI

Special Guest FERRUCCIO FINETTI baritono

Sfilata degli Spingitori e Figuranti dal Teatro Casanova, con apertura a cura della Banda Comunale “BELISARIO STREET BAND” e la Fantasy ASD TWIRLING.

ORE 16.30 – “STREGA contro FOLLETTI” – Gioco a squadre per bambini (i folletti trasportano l’uva minacciati dalle insidie della perfida Strega Peronospora) – Premiazione

ORE 17.00 – CORSA DELLE BOTTI – Sfida tra le otto squadre delle città della Sinclinale Camerte – Camerino, Castelraimondo, Cerreto d’Esi, Esanatoglia, Gagliole, Fabriano, Matelica Pioraco. – PREMIAZIONI

ORE 18.15 – “MARCHE IN CANTO” Festival Canoro Nazionale

ORE 19.00 – Spettacolo comico con LUCIA FRABONI nei panni di “Alfia da Cingoli”

ORE 19.00 – Apertura Cantine

ORE 21.00 – BALERA IN PIAZZA – Spettacolo di chiusura con DREAM DANCE MARCHE

ORE 23.00 – ESTRAZIONE Lotteria SHOP ELETTRODOMESTICI