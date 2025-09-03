Ancona, Festa del Mare dal 5 al 7 settembre 2025

Dal 5 al 7 settembre tre giorni di cultura, spettacolo e tradizione. Fabrizio Moro e Baltimora saranno gli artisti che si esibiranno al Passetto. Tra le novità la consegna del Premio Stamira

ANCONA – Torna la Festa del Mare venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre, con un ricco programma di eventi all’insegna della tradizione, della cultura e dello spettacolo. La manifestazione, che ricalcherà l’impianto organizzativo dello scorso anno, si svolgerà lungo il percorso da mare a mare, toccando i punti nevralgici della città, consolidandosi come momento condiviso da tutti gli anconetani in nome di quello stretto rapporto che lega la dorica al suo mare, l’Adriatico.

I LUOGHI

La manifestazione si amplia, interessando Passetto e la scalinata appena inaugurata, Piazza Cavour, Corso Garibaldi, Porto Antico, Cardeto, Duomo. Una delle novità principali della edizione 2025 è quella della valorizzazione del percorso da mare a mare in quota. Dopo il classico tracciato in piano, quest’anno saranno promosse anche visite guidate (già sold out) che partendo dal Passetto, passando per il Cardeto, arrivano al Porto Antico o al Duomo passeggiando in quota.

La città si veste a festa in onore del suo mare con la collaborazione delle associazioni di categoria, dei commercianti, dei ristoratori che proporranno menù a tema. Torneranno, come l’anno scorso, le decorazioni a tema appese per le vie del centro fra simulazioni di onde, installazioni di reti da pesca in Piazza Roma e una tradizionale batana.

PROGRAMMA DELLE TRE GIORNATE

VENERDI’ 5 SETTEMBRE

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORE 17,30 convegno “La forza delle donne nella società marinara”. L’associazione Reti Culturali Odv presenta un ampliamento del progetto “BENESSERE” di genere, con la partecipazione della relatrice Maura Silvagni, studiosa e divulgatrice di antropologia del mondo marinaro.

PIAZZA CAVOUR

ORE 18,30 CONSEGNA DEL PREMIO STAMIRA

L’Amministrazione comunale attraverso l’assessorato alle Pari Opportunità, su proposta del Forum delle Donne del Comune di Ancona, ha istituito questo premio che è volto a valorizzare l’attività di una figura femminile.

Sarà assegnato alla memoria ad Adriana Celestini per la sua attività politica e sociale, per il grande e costante impegno in favore delle pari opportunità e i diritti delle donne, per avere fondato l’associazione Penelope- donne nella pesca e, nell’ultimo periodo, per essere stata designata presidente dello IOM, Istituto Oncologico Marchigiano e a Jolanda Brunetti.

Prima donna ambasciatore in Italia Jolanda Brunetti ha inoltre ricoperto per decenni prestigiosi e importanti ruoli diplomatici in giro per il mondo per conto del Ministero degli Esteri, fra cui quello di secondo segretario presso l’ambasciata italiana in Malesia, console aggiunto a New York, ambasciatore in Birmania, Uzbekistan e Ucraina e infine coordinatore della riforma di giustizia in Afghanistan Street food di pesce nel canaone di Piazza Cavour con associazioni locali,

STREET FOOD PIAZZA CAVOUR

L’area degustazione all’interno del canalone di Piazza Cavour aperto venerdì sera a cena, sabato e domenica pranzo e centa, gestito in collaborazione tra il CO.GE.VO. (Consorzio di gestione della pesca delle vongole) e l’Associazione Produttori Pesca Ancona (che riunisce gli operatori del settore peschereccio e gestisce anche il mercato ittico all’ingrosso comunale). Questa iniziativa è supportata dal progetto “Fisciò”

STAND DELLA RICERCA

In Piazza Cavour per tutta la durata della Festa del Mare sarà allestita un’area di ricerca e divulgazione, con la collaborazione di UNIVPM, CNR, FEDERPESCA, AGCI AGRITAL, SERVIZI INTEGRATI, COOPERATIVA PESCATORI E MOTOPESCHERECCI, CO.GE.VO e l’Associazione Produttori Pesca Ancona. L’area ricerca si compone di una piccola tendostruttura di 100 mq. nella quale i ricercatori presenteranno, a partire da venerdì a domenica, le loro attività nel campo della pesca.

PASSETTO

ORE 21.30 Esibizione del Duo Baltimora nella suggestiva scalinata del Passetto (che verrà riaperta il 2 settembre), BALTIMORA sarà in concerto venerdì 5 settembre alle ore 21.30

L’artista sarà affiancato dal chitarrista fidardense Nicola Marconi che condivide con lui già da tempo il percorso musicale. Il duo si esibirà sulla balconata della scalinata del Passetto e il pubblico troverà posto sui gradini della scalinata sovrastante, fino a a Largo Belvedere e al Monumento ai Caduti (come già avvenuto per vari concerti in passato, quali quelli all’alba del Festival Adriatico Mediterraneo). L’ingresso al concerto è libero.

All’anagrafe Edoardo Spinsante, Baltimora è un cantante e producer nato ad Ancona nel 2001. Dopo essersi fatto notare nel panorama musicale italiano grazie alla vittoria a X Factor 2021, dove era parte del roster di Hell Raton, Baltimora ha continuato il suo viaggio musicale, sempre in bilico tra sperimentazione elettronica e cantautorato raffinato.

Il suo primo EP, Marecittà, pubblicato nel 2022, con brani che raccontano anche il legame con la sua città (come nel videoclip girato tra il Passetto e il porto) ha superato gli 8 milioni di streaming su Spotify, consolidando la sua presenza nella scena musicale italiana. Il singolo omonimo “Baltimora” ha raccolto oltre 4,5 milioni di ascolti, confermando il suo talento sia come autore che come interprete.

MERCATINO ALLA PINETA DEL PASSETTO

In occasione della Festa del Mare sarà presente pure il mercatino con artigianato, vintage e tipicità dalle 14,00 alle 24.00

PORTO ANTICO

Al Porto Antico per tutta la durata della Festa del Mare saranno organizzati concerti, un mercatino a tema mare e lo street food gestito dagli stessi operatori che andranno in deroga al fermo pesca ad effettuare la “calata” straordinaria per offrire al pubblico il pescato del giorno.

ORE 19,30 Esibizione del Duo The Johnnies.

CORSO AMENDOLA

Per tutta la durata della Festa del Mare alcuni esercizi di Corso Amendola e vie limitrofe apriranno allo “Sbaracco” con sconti e offerte. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Centro Commerciale Naturale Amendola & Co. e Confartigianato. Nella sezione ‘allegati’ gli esercizi aderenti.

LE VISITE GUIDATE DA MARE A MARE E “IN QUOTA” (GIA’ SOLD OUT)

Le visite guidate, la novità 2025: dalle grotte al Passetto, percorso da mare a mare anche in quota, grazie anche alla ritrovata e riqualificata scalinata di via Birarelli e valorizzazione del centro storico.

venerdì 5 settembre, ore 17: “Tour lungo il waterfront” da Porta Pia alla fontana dei due soli. Partenza da Porta Pittaa (durata circa due ore);

SABATO 6 SETTEMBRE

PIAZZA CAVOUR

ORE 18,00 presentazione di libri

STREET FOOD PIAZZA CAVOUR

In aggiunta per tutti i tre giorni della festa del Mare presso il canalone di Piazza Cavour street food con il pescato locale sia a pranzo che a cena che sarà gestito dal CO.GE.VO.

STAND DELLA RICERCA

In Piazza Cavour per tutta la durata della Festa del Mare sarà allestita un’area di ricerca e divulgazione, con la collaborazione di UNIVPM, CNR, FEDERPESCA, AGCI AGRITAL, SERVIZI INTEGRATI, COOPERATIVA PESCATORI E MOTOPESCHERECCI, CO.GE.VO e l’Associazione Produttori Pesca Ancona. L’area ricerca si compone di una piccola tendostruttura di 100 mq. nella quale i ricercatori presenteranno, a partire da venerdì a domenica, le loro attività nel campo della pesca.

PASSETTO

ORE 18,00 presso la Pineta, zona Ascensore, il talk “Nuove generazioni in mare” del progetto “Fisciò” nel corso del quale, oltre ai saluti istituzionali, sarà affrontato il tema del ricambio generazionale nel mondo della pesca e la connessa tematica dell’innovazione tecnologica e della specializzazione del mestiere del pescatore (le nuove competenze, ecc…);

ORE 21,30 Concerto gratuito di FABRIZIO MORO

Cantautore e regista romano. Ha all’attivo 9 album in studio (“Fabrizio Moro”, “Ognuno ha quel che si merita”, “Pensa”, “Domani”, “Ancora Barabba”, “L’inizio”, “Via delle Girandole 10”, “Pace” e “Figli di nessuno”), tre EP (“Barabba”, “La mia voce” e “La mia voce vol. 2”), un album live (“Atlantico Live”) e tre raccolte (“Il meglio di Fabrizio Moro – Grandi successi”, “Parole Rumori e anni” e “Canzoni d’Amore Nascoste”).

Ha partecipato 2 volte nella Categoria Giovani al Festival di Sanremo (2000 e 2007), vincendo con “Pensa” nel 2007. È tornato pure in gara al Festival da Big per ben 5 volte (2008, 2010, 2017, 2018 e 2022), vincendo nel 2018 con insieme ad Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”, brano con cui il duo partecipa all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona classificandosi al quinto posto.Ha scritto canzoni per molti artisti, tra cui Noemi, Emma e Fiorella Mannoia, gli Stadio e Valerio Scanu.

Inoltre per garantire l’accesso alle persone con disabilità in carrozzina è stata predisposta una pedana con accesso nel tratto alla fine del percorso pedonale del Viale della Vittoria. Accesso riservato alla persona con disabilità ed un accompagnatore. Sosta riservata in via Baracca.

MERCATINO ALLA PINETA DEL PASSETTO

In occasione della Festa del Mare sarà presente il mercatino con artigianato, vintage e tipicità dalle 10,00 alle 24.00

PORTO ANTICO

Al Porto Antico per tutta la durata della Festa del Mare saranno organizzati concerti, un mercatino a tema mare e lo street food gestito dagli stessi operatori che andranno in deroga al fermo pesca ad effettuare la “calata” straordinaria per offrire al pubblico il pescato del giorno.

ORE 19,30 Esibizione del duo Moodoo

CORSO AMENDOLA

Per tutta la durata della Festa del Mare alcuni esercizi di Corso Amendola e vie limitrofe apriranno allo “Sbaracco” con sconti e offerte. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Centro Commerciale Naturale Amendola & Co. e Confartigianato. Nella sezione ‘allegati’ gli esercizi aderenti.

APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLE MARCHE

Ingresso gratuito sabato 6 settembre del Museo Archeologico delle Marche dalle 14,00 alle 24,00

VISITE GUIDATE A CURA DELLA SOPRINTENDENZA

Sabato 6, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 19 e domenica 7 dalle 15 alle 19, si terranno visite guidate al cantiere di restauro del “Battesimo di Cristo” di Pellegrino Tibaldi, presso la Chiesa di San Francesco alle Scale. Ingresso libero, senza necessità di prenotazione.

Sabato 6 e domenica 7, le passeggiate archeologiche alla scoperta delle meraviglie dell’antica Ancona.

Punto di ritrovo all’Arco di Traiano alle ore 10 e 11,45 (durata prevista: 90 minuti circa). Ingresso gratuito, con prenotazione scrivendo a sabap-an-pu.urp@cultura.gov.it (numero massimo di partecipanti per ogni gruppo: 40 persone). Inoltre dalle 14 alle 24, l’ingresso al Museo Archeologico Nazionale delle Marche sarà gratuito!

LE VISITE GUIDATE DA MARE A MARE E “IN QUOTA” (GIA’ SOLD OUT)

Le visite guidate, la novità 2025: dalle grotte al Passetto, percorso da mare a mare anche in quota, grazie anche alla ritrovata e riqualificata scalinata di via Birarelli e valorizzazione del centro storico.

sabato 6 settembre ore 17: “I laghetti e le grotte”, partenza dai Laghetti del Passetto (durata circa tre ore);

DOMENICA 7 SETTEMBRE

DUOMO

ORE 10,30 Santa Messa in Duomo, previsto il potenziamento della linea 11 per raggiungere la Cattedrale

PROCESSIONE IN MARE

ORE 18,30 e la processione in mare, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, a cura della Capitaneria di Porto e Stella Maris

PIAZZA CAVOUR

ORE 17,30 TALK congiunto dell’Università Politecnica delle Marche, CNR e Associazione Cogevo, presenta Maurizio Socci.

Ore 19.00, proiezione del cortometraggio I Grottaroli di Cecilia Pignocchi.

STREET FOOD PIAZZA CAVOUR

Per tutti i tre giorni della festa del Mare presso il canalone di Piazza Cavour street food con il pescato locale sia a pranzo che a cena che sarà gestito dal CO.GE.VO.

STAND DELLA RICERCA

In Piazza Cavour per tutta la durata della Festa del Mare sarà allestita anche un’area di ricerca e divulgazione, con la collaborazione di UNIVPM, CNR, FEDERPESCA, AGCI AGRITAL, SERVIZI INTEGRATI, COOPERATIVA PESCATORI E MOTOPESCHERECCI, CO.GE.VO e l’Associazione Produttori Pesca Ancona. L’area ricerca si compone in particolare di una piccola tendostruttura di 100 mq. nella quale i ricercatori presenteranno, a partire da venerdì a domenica, le loro attività nel campo della pesca. Domenica alle ore 16:30, un talk sulla blu economy e, in particolare, la filiera pesca – attività di ristorazione, in ottica promozionale del territorio.

CORSO AMENDOLA

Per tutta la durata della Festa del Mare poi alcuni esercizi di Corso Amendola e vie limitrofe apriranno allo “Sbaracco” con sconti e offerte. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Centro Commerciale Naturale Amendola & Co. e Confartigianato. Nella sezione ‘allegati’ gli esercizi aderenti.

MERCATINO ALLA PINETA DEL PASSETTO

In occasione della Festa del Mare sarà presente il mercatino con artigianato, vintage e tipicità dalle 10,00 alle 24.00

PORTO ANTICO

Al Porto Antico inoltre per tutta la durata della Festa del Mare saranno organizzati concerti, un mercatino a tema mare e lo street food gestito dagli stessi operatori che andranno in deroga al fermo pesca ad effettuare la “calata” straordinaria per offrire al pubblico il pescato del giorno.

ORE 19,30 Cooking show, presenta Maurizio Socci

ORE 20,00 Esibizione dell’artista Charlie Rock,

ORE 22,30 FUOCHI D’ARTIFICIO

LA MOSTRA FOTOGRAFICA IN PINACOTECA

“Ancona tra passato e futuro: spiagge e mari, viaggio per immagini e racconti” mostra organizzata dal Lions Club di Ancona e dal Comune di Ancona che sarà accolta dalla Pinacoteca Civica Podesti. Continua dunque il viaggio alla riscoperta della città e dei suoi luoghi storici, spesso profondamente trasformati o scomparsi, ma soprattutto della vita che in quei luoghi si svolgeva. Ancona e il mare sono un’unica cosa e le foto della mostra e quelle riportate nel catalogo testimoniano un legame indissolubile: nel lavoro, nello svago, ma soprattutto nella vita quotidiana degli anconetani.

Ripercorsa tutta la costa:

da Palombina alla scomparsa Grotta degli Schiavi ai piedi del Monte Conero, passando per Torrette, il Borghetto, la Palombella e il porto con i suoi vecchi stabilimenti balneari, la pesca e il lavoro dei cantieri, la costa sotto il Duomo e le vasche romane, per arrivare poi al Passetto ed alle sue trasformazioni da spiaggia sassosa a punto nevralgico per la piccola pesca a luogo “strutturato” della balneazione cittadina.

E ancora la spiaggia di Mezzavalle, il Trave con la sua conformazione unica e Portonovo nelle sue molteplici trasformazioni. Un itinerario tra i ricordi per coloro che fin da bambini hanno vissuto quei luoghi e le loro metamorfosi e una riscoperta per i più giovani.