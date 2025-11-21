Fano, per “Sinfonica d’Autunno” Il canto del violoncello con Luca Bacelli

Domani, negli spazi di HubLab a Bellocchi di Fano, secondo appuntamento di “Sinfonica d’Autunno” con Luca Bacelli, violoncello solista e direttore, alla guida della Orchestra Sinfonica G. Rossini

FANO – Nuovo appuntamento “Sinfonica d’Autunno – Concerti tra Amici”, la nuova rassegna che l’Orchestra Sinfonica G. Rossini dedica all’ascolto ravvicinato e alla dimensione cameristica, grazie alla collaborazione con l’Associazione Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini. Dopo l’apertura con Armonie per clarinetto ed archi nella Sala della Fraternità di Cuccurano, questo segmento sinfonico giunge negli spazi di HubLab a Bellocchi di Fano, con un concerto che mette al centro la voce calda e intensa del violoncello.

Domani, sabato 22 novembre alle ore 18, si terrà il concerto Il canto del violoncello, affidato a Luca Bacelli, solista e direttore alla guida dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini. L’evento sarà proprio nella giornata dedicata a Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti: un’occasione speciale per celebrare la vitalità dell’orchestra e il legame con la comunità.

Il programma

La serata propone un viaggio dentro due modi diversi di intendere la forma classica, attraverso due autori che ne hanno plasmato la storia da prospettive complementari.

Franz Joseph Haydn – Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra, Hob. VIIb:1: un capolavoro che alterna momenti di virtuosismo scintillante a pagine di puro lirismo.

Un’opera rimasta “dormiente” per quasi due secoli e riscoperta solo negli anni ’60: da allora è diventata uno dei pilastri del repertorio per violoncello. Ricco di slancio, con un primo movimento luminoso e assertivo, un secondo movimento cantabile che sembra quasi una piccola aria senza parole, e un finale frizzante che mette in mostra agilità e freschezza. Un brano che esalta il violoncello in tutta la sua espressività, dalle corde più profonde alle frasi più leggere.

Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia n. 29 in la maggiore, K 201: tra le più amate del suo catalogo giovanile, fresca, slanciata e ricca di invenzioni tematiche di irresistibile fascino.

Composta quando Mozart aveva appena 18 anni, è una sinfonia che unisce energia giovanile e sorprendente maturità. Il suo celebre incipit, vivo e pulsante, apre le porte a un percorso orchestrale dove eleganza, chiarezza e invenzione melodica si intrecciano senza sforzo. Il secondo movimento porta pace e trasparenza, mentre il finale scatta via con vitalità irresistibile. Una pagina che mostra quanto Mozart sapesse parlare alla tradizione… spingendosi sempre un passo avanti.

Il protagonista

Luca Bacelli è violoncellista, direttore e artista dalla forte identità interpretativa. Formatasi al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro con un percorso segnato da eccellenza e versatilità, ha collaborato con orchestre e istituzioni italiane e internazionali, affiancando un’intensa attività cameristica a progetti sinfonici di ampio respiro. Da anni è una delle colonne artistiche dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, con la quale porta avanti programmi dedicati tanto al repertorio classico quanto alla musica del nostro tempo.

Evento realizzato con il sostegno di Regione Marche – Assessorato alla Cultura e MIC – Ministero della Cultura, in collaborazione con gli Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

BIGLIETTI

Ingresso: posto unico non numerato € 3

Ingresso gratuito per gli iscritti all’Associazione Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini

Prenotazioni per i non associati:

ticket@orchestrarossini.it

+39 328 5498100 (lun–ven, ore 9.00–12.30, preferibilmente via WhatsApp)

Maggiori informazioni sui social dell’Orchestra e su orchestrarossini.it