Eventi Marche settembre 2025: cosa fare, date spettacoli

Il calendario con i principali eventi di settembre 2025 nelle Marche: teatro, concerti, festival e sagre in varie località della regione
Con l’arrivo di settembre, la Regione Marche si prepara a vivere un mese ricco di appuntamenti culturali, musicali e gastronomici. Dai borghi dell’entroterra alle località costiere, il territorio offre un ventaglio di proposte che spaziano tra teatro, concerti, rievocazioni storiche, mostre e sagre. Un’occasione imperdibile per residenti e turisti di immergersi nell’anima più autentica della regione.
Settembre nelle Marche è dunque un viaggio tra emozioni, sapori e storie. Che si tratti di una sagra di paese, di un festival internazionale o di una mostra d’arte, ogni appuntamento è un tassello prezioso del mosaico culturale regionale. Non resta che scegliere dove andare… e lasciarsi sorprendere.
Marchenews24.it ha raccolto per voi i principali eventi in programma, suddivisi per località e in ordine di data, per aiutarvi a costruire il vostro itinerario culturale di fine estate.
Ecco una panoramica dei momenti più significativi del mese, con alcuni eventi da non perdere.
Macerata: il ritmo della festa
A Macerata, il September Fest continua fino al 7 settembre con il suo mix esplosivo di musica live, birre artigianali e street food internazionale. Il Centro Fiere di Villa Potenza si anima ogni sera con concerti e dj set, trasformandosi in un vero e proprio villaggio del divertimento. E il 13 settembre, il sipario del Teatro Lauro Rossi si apre su “West Side Story“ il musical cult che torna in scena con una produzione locale ricca di talento e passione.
Serra Sant’Abbondio: il Medioevo che rivive
Nel suggestivo borgo ai piedi del Monte Catria, il Palio della Rocca (5–7 settembre) è molto più di una rievocazione: è un’immersione totale nel Medioevo. Cortei in costume, giochi storici, taverne animate e la spettacolare corsa delle oche tra i tre castelli e i tre borghi rendono l’atmosfera magica e coinvolgente. Il 16 settembre, il Palio dei Monelli chiude la manifestazione con protagonisti i più giovani, in una festa che unisce generazioni.
San Benedetto del Tronto: poesia sul mare
Il 13 settembre, il lungomare di San Benedetto del Tronto si trasforma in un salotto letterario con “Versi di fine estate” , una serata di letture poetiche e musica dal vivo che invita alla riflessione e alla bellezza. Un appuntamento delicato e profondo, perfetto per chi cerca emozioni autentiche.
Calendario degli eventi nelle Marche a settembre 2025
APPIGNANO
Eventi Estate
ASCOLI PICENO
Mostra di Antonio Marras (marzo-ottobre)
CASTELFIDARDO
Badorlina Comedy Festival (5 e 6 settembre)
CORINALDO
Corinaldo Jazz (1 e 2 agosto; 2 novembre)
FRONTONE
“Arcana: Il Leone del Nuovo Orizzonte” (giugno – settembre)
LORETO
“Immagini di Maternità” (14 luglio-30 novembre)
Il Giubileo Regionale delle famiglie (13 settembre)
MACERATA
September Fest (20 agosto-7 settembre)
“West Side Story“ (13 settembre)
MASSIGNANO
Eventi estate (luglio-ottobre)
MOMBAROCCIO
“I Sapori del Borgo” (8 settembre)
PESARO
Personale di Paola Tassetti (7 giugno -28 settembre)
Musicae Amoeni Loci (29 giugno- 26 ottobre)
“Il Bosco Risonante” (giugno- settembre)
“Silenzi e assalti” (2 agosto-28 settembre)
“GPS – Good Pesaro Sound” (agosto-settembre)
Hangartfest (5-21 settembre)
PORTO RECANATI
Welcome to Elvis World (2 settembre)
RECANATI
“Recanati Insolita” (luglio-settembre)
REGIONE
“Prima Scena” (maggio-settembre)
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
“Versi di fine estate” (24 agosto e 13 settembre)
SAN GINESIO
“Adolfo De Carolis a San Ginesio” (6 giugno – 28 settembre)
SAN SEVERINO MARCHE
“Summer Time 2025” (giugno-settembre)
“Rinascimento Marchigiano” (luglio-ottobre)
“Street Food” (4 -7 settembre)
SENIGALLIA
Labirinto di Hort (giugno-settembre)
SERRA SANT’ABBONDIO (PU)
Palio della Rocca (5,6,7 e 16 settembre)
TREIA
“Treia, l’estate è qui” (giugno-settembre)
