Eventi Marche settembre 2025: cosa fare, date spettacoli

Il calendario con i principali eventi di settembre 2025 nelle Marche: teatro, concerti, festival e sagre in varie località della regione

Con l’arrivo di settembre, la Regione Marche si prepara a vivere un mese ricco di appuntamenti culturali, musicali e gastronomici. Dai borghi dell’entroterra alle località costiere, il territorio offre un ventaglio di proposte che spaziano tra teatro, concerti, rievocazioni storiche, mostre e sagre. Un’occasione imperdibile per residenti e turisti di immergersi nell’anima più autentica della regione.

Settembre nelle Marche è dunque un viaggio tra emozioni, sapori e storie. Che si tratti di una sagra di paese, di un festival internazionale o di una mostra d’arte, ogni appuntamento è un tassello prezioso del mosaico culturale regionale. Non resta che scegliere dove andare… e lasciarsi sorprendere.

Marchenews24.it ha raccolto per voi i principali eventi in programma, suddivisi per località e in ordine di data, per aiutarvi a costruire il vostro itinerario culturale di fine estate. Ricordiamo che è possibile segnalare un evento inviando alla nostra redazione una mail all’indirizzo info@marchenews24.it fornendo tutti i dettagli e la locandina dello stesso.

Ecco una panoramica dei momenti più significativi del mese, con alcuni eventi da non perdere.

Macerata: il ritmo della festa

A Macerata, il September Fest continua fino al 7 settembre con il suo mix esplosivo di musica live, birre artigianali e street food internazionale. Il Centro Fiere di Villa Potenza si anima ogni sera con concerti e dj set, trasformandosi in un vero e proprio villaggio del divertimento. E il 13 settembre, il sipario del Teatro Lauro Rossi si apre su “West Side Story“ il musical cult che torna in scena con una produzione locale ricca di talento e passione.

Serra Sant’Abbondio: il Medioevo che rivive

Nel suggestivo borgo ai piedi del Monte Catria, il Palio della Rocca (5–7 settembre) è molto più di una rievocazione: è un’immersione totale nel Medioevo. Cortei in costume, giochi storici, taverne animate e la spettacolare corsa delle oche tra i tre castelli e i tre borghi rendono l’atmosfera magica e coinvolgente. Il 16 settembre, il Palio dei Monelli chiude la manifestazione con protagonisti i più giovani, in una festa che unisce generazioni.

San Benedetto del Tronto: poesia sul mare

Il 13 settembre, il lungomare di San Benedetto del Tronto si trasforma in un salotto letterario con “Versi di fine estate” , una serata di letture poetiche e musica dal vivo che invita alla riflessione e alla bellezza. Un appuntamento delicato e profondo, perfetto per chi cerca emozioni autentiche.

Calendario degli eventi nelle Marche a settembre 2025

APPIGNANO

Eventi Estate

ASCOLI PICENO

Mostra di Antonio Marras (marzo-ottobre)

CASTELFIDARDO

Badorlina Comedy Festival (5 e 6 settembre)

CORINALDO

Corinaldo Jazz (1 e 2 agosto; 2 novembre)

FRONTONE

“Arcana: Il Leone del Nuovo Orizzonte” (giugno – settembre)

LORETO

“Immagini di Maternità” (14 luglio-30 novembre)

Il Giubileo Regionale delle famiglie (13 settembre)

MACERATA

September Fest (20 agosto-7 settembre)

“West Side Story“ (13 settembre)

MASSIGNANO

Eventi estate (luglio-ottobre)

MOMBAROCCIO

“I Sapori del Borgo” (8 settembre)

PESARO

Personale di Paola Tassetti (7 giugno -28 settembre)

Musicae Amoeni Loci (29 giugno- 26 ottobre)

“Il Bosco Risonante” (giugno- settembre)

“Silenzi e assalti” (2 agosto-28 settembre)

“GPS – Good Pesaro Sound” (agosto-settembre)

Hangartfest (5-21 settembre)

PORTO RECANATI

Welcome to Elvis World (2 settembre)

RECANATI

“Recanati Insolita” (luglio-settembre)

REGIONE

“Prima Scena” (maggio-settembre)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

“Versi di fine estate” (24 agosto e 13 settembre)

SAN GINESIO

“Adolfo De Carolis a San Ginesio” (6 giugno – 28 settembre)

SAN SEVERINO MARCHE

“Summer Time 2025” (giugno-settembre)

“Rinascimento Marchigiano” (luglio-ottobre)

“Street Food” (4 -7 settembre)

SENIGALLIA

Labirinto di Hort (giugno-settembre)

SERRA SANT’ABBONDIO (PU)

Palio della Rocca (5,6,7 e 16 settembre)

TREIA

“Treia, l’estate è qui” (giugno-settembre)

