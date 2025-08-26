“West Side Story“, il 13 settembre 2025 a Macerata

Nell’ambito del Festival Sferisterio Live “West Side Story“, il Musical-Kolossal, nella versione adattata per il pubblico italiano da Massimo Romeo Piparo che ne firma anche la regia

MACERATA – Il capolavoro “per eccellenza” del teatro musicale, acclamato dagli spettatori di tutto il mondo, dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto al Teatro Sistina di Roma, sta per partire in Tour estivo, nelle suggestive arene archeologiche italiane, e farà tappa anche nelle Marche: il Musical-Kolossal “West Side Story“, nella versione adattata per il pubblico italiano da Massimo Romeo Piparo che ne firma anche la regia, brillerà sul grande palcoscenico dello Sferisterio di Macerata, il prossimo 13 settembre, tra gli appuntamenti di punta del Festival Sferisterio Live.

Tratto dall’omonimo Musical che Arthur Laurents, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Jerome Robbins crearono nel 1957 ispirandosi al “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare e da cui poi nel 1961 venne realizzato anche il celebre film diretto dallo stesso Robbins, che ottenne dieci premi Oscar, questo spettacolo dalla storia immortale promette intense emozioni grazie anche ai suoi temi forti, come l’amore contrastato tra due giovani e la rivalità tra due gang contrapposte destinata a sfociare in tragedia.

Con la straordinaria colonna sonora composta da Bernstein suonata dalla grande Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, sul palco oltre 30 artisti: nel ruolo di Tony, Luca Gaudiano (vincitore di Sanremo Giovani nel 2021 e dell’edizione dello scorso anno del varietà di Rai1 “Tale e Quale Show”) e in quello di Maria, Natalia Scarpolini, già nel cast di “Cats” di M.R. Piparo. Lo spettacolo è prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina e con le coreografie di Billy Mitchell, le scenografie originali di Ricardo Sanchez Cuerda supervisionate da Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Daniele Ceprani e il suono di Stefano Gorini.

“Questo spettacolo lega il genere del Musical, forse più di qualunque altro, alla sua madre originaria: il melodramma”, spiega Massimo Romeo Piparo. “Le favolose musiche di Bernstein fanno di questo musical un gioiello, un capolavoro del teatro musicale: una grandissima storia d’amore ispirata al Romeo e Giulietta di Shakespeare, che racconta una relazione combattuta da due fazioni della New York degli anni ’50. I temi sono molto attuali e confermano quanto il tema dell’immigrazione abbia attraversato il mondo intero e ogni epoca moderna. Sembra scritto per i nostri tempi e questa è la grande forza di questa Opera – prosegue il regista, produttore e Direttore Artistico del Teatro Sistina- che con le sue oltre 60 persone coinvolte, ha tutti i crismi del grande Kolossal”.

In ormai quasi 70 anni di vita, West Side Story ha saputo parlare a ogni epoca e a tutte le età: una gloriosa carriera testimoniata da una lunga scia di successi di pubblico e critica, nonché dai tantissimi premi vinti. Se la commedia teatrale ottenne una strepitosa accoglienza a Broadway e a Londra, rimanendo sulle scene di fatto fino a oggi e continuando a essere rappresentato in numerosi revival, il film consacrò definitivamente il successo di questa storia appassionante, in cui l’amore e il coraggio si contrappongono alla violenza e all’intolleranza.

Con una straordinaria fusione di dramma, musica e danza, accompagnata dalle coloratissime atmosfere anni Cinquanta e dagli indimenticabili brani di Bernstein, tra gli altri, “Maria”, “America”, “Somewhere” e “Tonight”, lo spettacolo racconta la contrastata storia d’amore tra Tony e Maria, due giovani appartenenti a mondi completamente diversi, e i dissidi tra due bande che si contendono il predominio sul quartiere dell’Upper West Side: i “Jets”, un gruppo di nativi bianchi guidato da Riff, e gli “Sharks”, immigrati portoricani capitanati da Bernardo.

“Un evento straordinario che promette emozioni indimenticabili. Sferisterio Live abbraccia il musical con ‘West Side Story’ –afferma l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi– e portare questo capolavoro allo Sferisterio, con la sua colonna sonora iconica e le coreografie mozzafiato, è un’opportunità non solo per promuovere la cultura musicale, ma anche per attrarre turisti e valorizzare il nostro patrimonio artistico. Massimo Romeo Piparo è un maestro nel suo campo e siamo certi che questa produzione avrà un impatto straordinario, attirando così un pubblico diversificato pronto a vivere una serata indimenticabile, dove la magia del teatro prenderà vita sul palcoscenico di Sferisterio Live”.

I biglietti saranno in vendita presso la biglietteria dello Sferisterio di Macerata e sulle piattaforme tickettando.it e ticketone.it