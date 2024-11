Ente Concerti di Pesaro, il primo dicembre è di scena Arsenii Moon

Il pianoforte del Premio Busoni Arsenii Moon al Teatro Rossini di Pesaro per la 65a Stagione dell’Ente Concerti

PESARO – Domenica 1° dicembre (ore 18) Pesaro, Città creativa per la Musica Unesco e Capitale italiana della Cultura 2024, ospita uno dei più grandi talenti del pianismo internazionale contemporaneo. Per il terzo appuntamento della 65a Stagione dell’Ente Concerti protagonista sul palco del Teatro Rossini cittadino sarà il 25enne Arsenii Moon, vincitore della 64a edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni”. Moon è considerato dalla critica un virtuoso eccezionale, capace di catturare l’attenzione dell’ascoltatore con una narrazione affascinante e mozzafiato.

Nato a San Pietroburgo nel 1999, Arseni Moon ha iniziato a studiare pianoforte all’età di sei anni con Elena Zyabreva, entrando quindi nel Conservatorio della sua città. Iscritto alla Juilliard School of Music di New York, dove prosegue la sua formazione con Sergei Babayan, nel 2009 ha debuttato come solista alla Filarmonica di San Pietroburgo e nel 2014 ha tenuto il suo primo recital alla Mozarthaus di Vienna.

Nel 2023 è risultato vincitore assoluto del prestigioso Concorso Busoni di Bolzano, dove si è aggiudicato il Premio del pubblico oltre che l’ambito Premio “Arturo Benedetti Michelangeli”, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria, riconoscimento che non veniva conferito da quasi tre decenni.

Durante la sua carriera ha ricevuto numerosi premi, tra cui lo “Sviatoslav Richter Grant” dalla Fondazione Mstislav Rostropovich, il Premio Yuri Temirkanov, il “Verbier Festival Tabor Piano Award”. Nelle fasi iniziali della sua attività artistica, ha vinto premi in diversi concorsi di rilievo, tra cui il primo premio al Concorso Horowitz in Ucraina, il secondo premio al Concorso Cliburn Junior negli Stati Uniti, il primo premio al Concorso “Artur Rubinstein in Memoriam” in Polonia e il primo premio al Concorso St. Priest in Francia. Ha partecipato a festival internazionali come il Mariinsky International Piano Festival e il Yury Bashmet Festival a Minsk.

Nella stagione concertistica 2024-2025 Moon ha in programma oltre cinquanta esibizioni da solista e con orchestre nei principali teatri e festival di Italia, Svizzera, Germania, Francia, Austria, Corea del Sud e Giappone, tra cui il Konzerthaus di Vienna, l’Elbphilharmonie di Amburgo, il Seoul Arts Center, la Tonhalle di Zurigo, oltre a produzioni discografiche con la “Deutsche Grammophon” e la “Vienna Radio Orchestra”.

Di lui Muzlife Magazine ha scritto: “il più grande punto di forza di Arsenii è la sua tecnica brillante e raffinata, ricca di sfumature, combinata con un’eleganza aristocratica. Il giovane musicista ha già uno stile molto personale e sa come incantare e catturare il pubblico”; mentre il Dallas Magazine lo ha definito “un ammaliatore del pianoforte, in grado di trasmettere un senso di poesia in musica sincero e unico’”.

In occasione della tappa pesarese Moon presenta un programma di rara bellezza: il corale bachiano Nun komm, der Heiden Heiland nella trascrizione di Ferruccio Busoni sarà seguito dalla Sonata “Parigina” di Wolfgang Amadeus Mozart e dall’Andante spianato & grande polonaise brillante di Fryderyk Chopin. Infine, dopo l’Etude-tableaux no. 2 di Sergej Rachmaninov, il recital si concluderà con l’esecuzione della amatissima suite per pianoforte Quadri di un’esposizione, capolavoro del 1874 del compositore russo Modest Musorgskij.

BIGLIETTI

Vendita biglietti La biglietteria del Teatro Rossini è aperta dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19.30. I biglietti disponibili saranno messi in vendita anche il giorno del concerto dalle 10 alle 13 e dalle 17 fino a inizio spettacolo.

Prezzi biglietti Posto di platea e posto di palco di I e II ordine € 23, ridotto € 18; posto di palco di III ordine € 18, ridotto € 15; posto di palco di IV ordine € 16, ridotto € 12; loggione € 8.

Vendita online Una parte dei posti disponibili viene messa in vendita online; l’acquisto può essere effettuato visitando il sito www.vivaticket.it. L’acquisto online comporta un aggravio del costo del biglietto in favore del gestore del servizio.

Informazioni Ente Concerti 0721 32482 info@enteconcerti.it www.enteconcerti.it – Teatro Rossini, Piazzale Lazzarini, Pesaro 0721 387620 (biglietteria 0721 387621)

La Direzione si riserva di apportare al programma le variazioni imposte da ragioni tecniche o da cause di forza maggiore.

La 65a Stagione concertistica dell’Ente concerti è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Marche, Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

L’Ente Concerti di Pesaro, insieme a Associazione Musicale Appassionata di Macerata, Società Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona e Ascoli Piceno Festival fa parte di Marche Concerti, network regionale dedicato alla promozione della musica classica e contemporanea.