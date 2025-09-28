Elezioni Regionali, nelle Marche alle 19.00 ha votato il 30,24% degli elettori

elezioniANCONA – Alle ore 19.00 il 30,24% degli aventi diritto ha espresso il proprio voto per il rinnovo dell’assemblea legislativa delle Marche e l’elezione del presidente della giunta regionale. Si sono recati alle urne 400.679 marchigiani. Nella tornata elettorale del 2020, alla stessa ora aveva votato il 32,94% degli elettori. La circoscrizione di Ancona ha fatto registrare un’affluenza del 30,08%, rispetto al 33,76% di cinque anni fa. Quella di Ascoli Piceno rileva un 29,09% contro il precedente 30,12%. La circoscrizione di Fermo un 30,64% (32,21% nel 2020), quella di Macerata il 28,28% a fronte del precedente 31,18%, mentre quella di Pesaro e Urbino 32,84% rispetto al 35,61% dello scorso quinquennio. Di seguito le affluenze dei capoluoghi regionale e provinciali: Ancona 30,73%, Ascoli Piceno 31,97%, Fermo 35,11%, Macerata 31,30% e Pesaro 36,16%.

Si ricorda che la Regione Marche ha attivato due portali istituzionali dedicati

volti a garantire ai cittadini un’informazione completa, trasparente e costantemente aggiornata. Il portale www.elezioni.marche.it raccoglie tutte le informazioni utili al voto: dalla normativa di riferimento alle istruzioni pratiche su come si vota, fino allo storico dei dati risultanti dalle precedenti tornate elettorali. Accanto ai contenuti informativi, il portale rimanda al sito https://dati.elezioni.marche.it/ che permette di seguire in tempo reale i dati progressivi sull’affluenza, nonché quelli relativi allo scrutinio dei voti da parte dei seggi elettorali, con la possibilità di consultare risultati, percentuali e preferenze sia a livello regionale che per circoscrizione, Comune e sezione.