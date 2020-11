La rassegna Dialettiamoci sbarca in tv e sul web; ecco quando

A partire dal 7 novembre, quattro commedie saranno trasmesse dall’emittente E’TV Marche, sui social e sul sito web del Comune di Caldarola

CALDAROLA – La decima edizione della rassegna Dialettiamoci non sarà dal vivo. Notizia scontata, probabilmente, ma certa; gli ultimi sviluppi della situazione pandemica e i divieti dei vari dcpm hanno indotto la compagnia Valenti, organizzatrice della rassegna insieme ai cinque comuni, a scegliere un’altra soluzione.

Sarà una soluzione che si avvarrà della tecnologia video: infatti quattro commedie saranno trasmesse dall’emittente E’TV Marche, quattro sabati sera, in prima serata, a partire da sabato prossimo 7 novembre, alle ore 21.

“Abbiamo scelto quattro opere provenienti da quattro province differenti: Ancona, Pesaro, Ascoli e Macerata – dichiara il presidente Fabio Macedoni – in quanto la tv ci consente di raggiungere un pubblico decisamente differente rispetto alla rassegna organizzata in teatro. Sarà un buon esperimento, poiché le commedie sono di buona qualità. Due aziende ci sostengono in questa avventura, Oro della Terra e Infissi Design, sempre presenti nelle nostre iniziative”.

“Abbiamo scelto la strada percorribile – dichiara Luca M. Giuseppetti, sindaco di Caldarola – ed anche quella che ci consente di raggiungere le persone in maniera tranquilla. Piuttosto che rinunciare, abbiamo optato per questa soluzione televisiva e web: sono convinto che sarà un esperimento buono, tale da non tagliare il cordone che ci lega al nostro pubblico”.

Non solo in tv: le commedie verranno replicate anche sui canali social (Pagina Facebook del Comune di Caldarola e di Compagnia Valenti) e sul sito web del comune di Caldarola.

L’emittente E’TV Marche è visibile sul canale 12 del digitale terrestre ed in streaming: etvmarche.it.

“Dopo il buon successo delle PILLOLE DI MARKA, in rete dal 6 giugno, questa soluzione ci è parsa la più razionale – dichiara Francesco Facciolli, direttore artistico della rassegna – ed anche quella che consente una diffusione maggiore. La scelta di trasmettere quattro commedie che propongono le aree dialettali di tutta la regione la trovo interessante e coinvolgente. Le compagnie si sono prestate con piacere e noi le ringraziamo. Sono convinto che potrà essere un tentativo da cui potremo ricavare delle positività”.

Il calendario

Sabato 7 novembre 2020 ore 21.00

Compagnia Teatro del Sorriso di Ancona

L’IMBRIAGO. di Palermo Giangiacomi

Regia Giampiero Piantadosi

Sabato 14 novembre 2020 ore 21.00

GAF di Fano

TROPA GRÂSIA SANT’ANTONI di Fabrizio Signoretti e Lucio Signoretti

Regia degli Autori

Sabato 21 novembre 2020 ore 21.00

Compagnia Ridi Teatro di Venarotta (AP)

LI NNUMMERA A LU CUNDRARIE di Giorgio Olori

Regia Fiorenzo Esposto

Sabato 5 dicembre 2020 ore 21.00

Compagnia F. Valenti di Treia

PIÙ DE LÀ CHE DE QUA di Fabio Macedoni

Regia Francesco Facciolli