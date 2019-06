Dagli Smashing Pumpkins ad Ancona, lo Spilla Festival attende Billy Corgan

ANCONA – Ci siamo. Tra una settimana esatta Billy Corgan, cantante degli Smashing Pumpkins, sarà in concerto ad Ancona: appuntamento domenica 30 giugno nell’ambito della 13esima edizione dello Spilla Festival alla Mole Vanvitelliana.

Scatta dunque il conto alla rovescia per l’arrivo nelle Marche di questo importante rocker. Vincitore di due Grammy Awards, il frontman della band formata a Chicago nel 1988, che ha venduto oltre 30 milioni di copie di dischi nel mondo, ha pubblicato a ottobre 2017 l’album “Ogilala”, il suo secondo disco solista prodotto da Rick Rubin e registrato ai Shangri La Studios a Malibu.

Insieme a The Smashing Pumpkins, nel novembre scorso, Corgan ha pubblicato il nuovo disco “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / Lp: No Past. No Future. No Sun”, il primo album della band, che include tutti i membri fondatori, da 18 anni a questa parte.