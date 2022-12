Cupramontana, Natale 2022: le iniziative dell’Associazione ProCupra

Domani l’accensione dell’albero e i mercatini di Natale in Piazza IV Novembre

CUPRAMONTANA – Le festività natalizie sono alle porte e insieme al primo bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno dall’Associazione ProCupra si arricchisce il calendario delle iniziative. Il primo appuntamento è domani domenica 11 dicembre alle ore 10 in Piazza IV Novembre.

IL CALENDARIO NATALIZIO CON PROCUPRA

Variegato il ventaglio di proposte a cura di ProCupra per il territorio, nell’intento di offrire momenti di condivisione e divertimento ai concittadini di ogni età. Tanti sono gli eventi in calendario.

Domenica 11 dicembre dalle ore 10: ProCupra partecipa alla Festa per l’Accensione dell’Albero di Natale (ore 17) e ai Mercatini di Natale (dalle ore 10 in Piazza IV Novembre) con il banchetto per i nuovi tesseramenti 2022/2023.

26 dicembre e 6 gennaio dalle 16.30 alle 19.00: torna il Presepe Vivente a Poggio Cupro organizzato da ProCupra e dal Comune

30 Dicembre ore 21.30: il 2022 si conclude con ProCupra al Teatro Concordia con la Tombola di fine anno

6 gennaio dalle 16.30 alle 19.00: arriva la Befana a casa di Babbo Natale al MIG

IL BILANCIO DELL’ANNO 2022 DI PROCUPRA

Questo periodo è l’occasione «di stilare il primo bilancio di ProCupra dell’anno – affermano dall’associazione – Dall’aprile scorso, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, sono entrati in carica i nuovi membri che hanno iniziato a lavorare guidati da spirito propositivo di collaborazione e sinergia con l’Amministrazione Comunale e con le altre realtà associative cuprensi. A partire dal mese di giugno, la ProCupra si è attivata con entusiasmo per organizzare numerosi eventi per “La Bella Estate di Cupramontana” insieme all’Amministrazione e alle associazioni locali, tra cui la tradizionale Magnalonga, i tre giorni per il 20° Anniversario Infioritalia, la Notte del Verdicchio con spettacoli musicali e teatrali, concerti e serate danzanti per tutto il mese di agosto».

Da ricordare, inoltre, «il successo e la grande partecipazione di pubblico alla prima Cena con delitto organizzata presso l’Abbazia del Beato Angelo. Il mese di settembre si è aperto con un altro importante evento per Cupramontana: un viaggio nel tempo durato tre giorni, un salto nel XIII secolo alla scoperta dell’antico castello scomparso di Accola con spettacoli teatrali, rievocazioni storiche, cena medievale e incontri letterari. Una manifestazione patrocinata dalla Regione Marche nell’ambito di MARCHESTORIE e preparata con l’aiuto dell’Amministrazione e delle associazioni del territorio».

Immancabile «il diretto coinvolgimento della ProCupra per l’evento più atteso dai cuprensi: l’85° Sagra dell’Uva! Una straordinaria e partecipata edizione,nel segno della ripartenza e della fiducia dopo questi difficili anni segnati dalla pandemia».

Con l’estrema sintesi delle «attività fatte finora e i pochi accenni a ciò che verrà… quello dell’Associazione ProCupra è un bilancio 2022 più che positivo, con la voglia e l’entusiasmo di andare avanti con l’aiuto di tutti.Perché insieme si può fare molto, insieme si può fare di più!Vi aspettiamo domani (domenica 11 dicembre) dalle ore 10 in Piazza IV Novembre a Cupramontana per divertirsi insieme!».