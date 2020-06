Coronavirus Marche, dati e aggiornamenti del 6 giugno 2020

Su 578 campioni testati nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 casi positivi entrambi nella provincia di Pesaro e Urbino

ANCONA – Oggi, sabato 6 giugno 2020, i risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: su un totale di 578 nuove diagnosi effettuate sono stati riscontrati 2 nuovi casi positivi; l’incidenza di positivi rispetto a quelli giornalieri testati è dello 0,35 % (ieri 0,26 %).

Lo si apprende dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che fornisce i dati del Covid 19 e che precisa:

“Nelle ultime 24 in totale sono stati effettuati 1309 tamponi (578 sul percorso nuove diagnosi e 731 sul percorso guariti). 2 i positivi confermati, entrambi nella provincia di Pesaro e Urbino.“

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 6742 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su 68775 campioni testati totali.

Dopo il brusco aumento dei contagi del 4 maggio per altro motivato dal fatto che tale dato relativo ai tamponi raggruppava casi del 29, del 30 aprile, dell’1 e del 2 maggio, i valori sembrano essere a pochi passi dall’azzeramento delle nuove diagnosi. Nel mese di maggio e nei primi giorni di giugno gli incrementi giornalieri hanno oscillato dallo 0,00% al 3,42% segno che il contagio ha perso vigore.Altri segnali significativi di una tendenza positiva vengono dal numero di dimessi/guariti che cresce di giorno in giorno e dal calo di terapie intensive e nuovi ricoveri.Siamo sulla strada giusta, ma bisogna continuare a rispettare le regole affinché si possano avere risultati sempre più confortanti.

Il grafico sull’andamento dei contagi giornalieri nelle Marche nel periodo 13 marzo – 6 giugno 2020.

Si ricorda che è attivo il Numero Verde 800 936 677 della Regione Marche per informazioni sull’emergenza Covid-19.

App Immuni è disponibile per essere scaricata dai cittadini

L’App Immuni è disponibile per essere scaricata sui telefoni di tutti i cittadini. Nelle prossime settimane nelle Marche e in altre tre regioni (Liguria, Abruzzo e Puglia) l’App sarà operativa in fase sperimentale, per consentire di mettere a punto le procedure di introduzione in tutta Italia.

I cittadini sono dunque invitati a scaricarla e ad attivare il bluetooth del proprio telefono, necessario per consentire il passaggio dei dati.

“Ora abbiamo un’arma in più per fronteggiare il Covid e per contenere il virus – afferma il presidente Luca Ceriscioli- e per questo le Marche hanno aderito volentieri alla fase sperimentale. L’App Immuni è un ulteriore strumento a nostra disposizione: nessuno saprà dove siamo, cosa facciamo o come ci chiamiamo, ma l’App potrà informarci immediatamente se siamo entrati in contatto con una persona positiva, e ci consentirà di seguire subito i necessari percorsi di sicurezza sanitaria. Quindi l’invito a tutti è quello di scaricare l’App e di attivare il bluetooth del proprio cellulare”.

Immuni è un’App unica nazionale per il tracciamento dei contatti, interoperabile anche a livello europeo, che consentirà di individuare in maniera sempre più completa le persone potenzialmente esposte al virus COVID-19 e, attraverso le misure di sorveglianza sanitaria, interrompere la catena dei contagi.

L’App funziona senza seguire gli spostamenti, senza conoscere l’identità della persona che la installa sul proprio cellulare, o quella delle persone con cui si entra in contatto.

“Con il contributo di tutti – si legge nella schermata introduttiva – Immuni aiuta a contenere il virus e a tornare il prima possibile alla normalità “.

Una volta attivata, l’App registra i contatti con altri utenti usando il Bluetooth: scambia codici temporanei casuali con altri dispositivi che l’hanno installata. Questi codici non permettono di risalire all’identità dell’utente. Lo scambio è bidirezionale: ogni smartphone invia il proprio codice e riceve i codici degli smartphone nelle vicinanze, salvandoli nella propria memoria interna.

Quando un utente Immuni risulta positivo al SARS-CoV-2, attraverso l’App si attiva un meccanismo per cui vengono avvisati i possibili contatti, che dovranno avvisare il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per iniziare il percorso assistenziale.

L’applicazione si può scaricare gratuitamente e volontariamente su telefoni iOS e Android, non accede alla rubrica, non invia SMS e non chiede il numero di telefono all’utente. Per l’assistenza tecnica è attivo il numero verde nazionale 800912491 tutti i giorni dalle 7 alle 22.

Info sul sito https://www.immuni.italia.it