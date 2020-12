Coronavirus nelle Marche, i dati e le notizie del 2 dicembre 2020

421 casi positivi rilevati su 1599 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi di Covid 19.I bollettini di Regione Marche e del Ministero della Salute

ANCONA – Oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, ecco i dati aggiornati da MarcheNews24.it sulla pandemia di Covid-19. I risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: 421 casi positivi su un totale di 1599 tamponi, nel percorso nuove diagnosi, con una incidenza del 26,33 % (ieri 27,78%) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.

L’incidenza odierna dei nuovi positivi nelle Marche sul totale tamponi (diagnostici+quelli di controllo) è invece del 13,24 %( ieri 14,35 %).

I dati sul Covid 19 si apprendono dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che precisa:

“Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3180 tamponi: 1599 nel percorso nuove diagnosi e 1581 nel percorso guariti.

I positivi sono 421 nel percorso nuove diagnosi (98 in provincia di Macerata, 100 in provincia di Ancona, 108 in provincia di Pesaro-Urbino, 57 in provincia di Fermo, 50 in provincia di Ascoli Piceno e 8 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (62 casi rilevati), contatti in setting domestico (93 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (144 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (32 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (14 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12 casi rilevati), screening percorso sanitario (10 casi rilevati). Per altri 51 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Antigenico sono stati effettuati 1053 test e sono stati riscontrati 50 casi positivi.”

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri (nuove diagnosi) nel periodo 1 settembre – 2 dicembre 2020 nelle Marche

Del totale dei casi positivi 8874 si riferiscono alla provincia di Ancona, 6295 a quella di Pesaro-Urbino ,6818 alla provincia di Macerata,4096 a quella di Ascoli Piceno, 3480 a quella di Fermo. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 1001 casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia

La provincia di Ancona (il 30 ottobre 2020) e quella di Macerata (il 13 novembre 2020) hanno superato quella di Pesaro Urbino nel totale di casi positivi registrati dall’inizio della pandemia.

Dal 27 novembre 2020 è di nuovo attivo il numero verde regionale 800936677 per informazioni sul Covid-19. Gli operatori telefonici sono a disposizione per fornire ai cittadini marchigiani tutte le informazioni e le risposte ai quesiti sul Covid -19.

Il numero verde sarà attivo tutti i giorni il mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

I dati odierni relativi all’Italia saranno aggiornati intorno alle ore 17.00

Dal bollettino quotidiano (30 novembre 2020) del Ministero della Salute emergono i seguenti dati relativi all’Italia

Sono 19.350 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute , per un totale di 1.620.901 da inizio pandemia.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 182.100.L’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero giornaliero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è del 10,63 %.Il numero dei decessi sale a 56.361 (+785), quello dei ricoveri in terapia intensiva a 3633 (–81).

I ricoveri ordinari in ospedale sono 32.811 (-376), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 743.471 (-8069). I guariti sono 784.595 (+27088). Sono 779.945 (-8526) gli attualmente positivi.

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri testati ( diagnostici+quelli di controllo) nel periodo 1 settembre – 1 dicembre 2020 in Italia

Il grafico seguente mostra l’andamento della percentuale giornaliera di nuovi casi positivi rispetto al corrispondente numero di tamponi (diagnostici +quelli di controllo) effettuati a livello nazionale e nella regione Marche nel periodo 1 settembre -1 dicembre 2020.

Notizie e grafici in aggiornamento