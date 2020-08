Coronavirus Marche, i dati di sabato 15 agosto 2020

11 casi positivi rilevati su 687 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi.Il numero di dimessi o guariti sale a 5849

ANCONA – Oggi, sabato, 15 agosto 2020, ecco il nuovo aggiornamento da Marchenews24 sul Coronavirus. I risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti:11 casi positivi su un totale di 687 tamponi, nel percorso nuove diagnosi ,con una incidenza dello 1,60 % (ieri 4,70 %) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.

Lo si apprende dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che fornisce i dati del Covid 19 e precisa:

“Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1135 tamponi: 687 nel percorso nuove diagnosi e 448 nel percorso guariti. I positivi sono 11 nel percorso nuove diagnosi: tre in provincia di Pesaro Urbino, sette in provincia di Ascoli Piceno e uno in provincia di Macerata. Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening ambiente di lavoro.”

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 7013 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su 107541 campioni testati totali.

Tampone obbligatorio per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta anche nelle Marche

L’ordinanza del Ministero della Salute n. 27007 dell’11 agosto 2020 ha previsto per i rientri da Grecia, Spagna, Croazia e Malta avvenuti dal 13 agosto in poi (esclusi quelli avvenuti precedentemente) l’obbligo del test molecolare o antigenico da effettuarsi con tampone entro 48 ore dall’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine e, in attesa, l’obbligo dell’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Le misure si applicano esclusivamente ai cittadini che provengono dai Paesi esteri sopra menzionati.

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale, a seguito dell’ordinanza diramata stamane, ha già fornito ai propri territori e alle strutture interne ed esterne le indicazioni necessarie per predisporre percorsi chiari e di facile accesso ai cittadini.

Nello specifico, i cittadini che rientrano da questi Paesi potranno contattare telefonicamente e via email gli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e i Dipartimenti di Prevenzione del proprio territorio di residenza, trovando tutte le informazioni sul sito www.asur.marche.it.

Aggiornamento Gores ore 12.00

Il numero di dimessi o guariti sale a 5849

Andiamo ad analizzare il bollettino che il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie ha fornito ,oggi 15 agosto 2020,a metà giornata, sui dati relativi alla situazione dei contagi e dei ricoveri nelle Marche .

5849 (ieri 5842) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

14 sono i ricoverati (ieri 11) ,di cui 1 in terapia intensiva ,zero in semi-intensiva ; i pazienti in reparti non intensivi sono 13.

I casi riscontrati positivi ai test sono 7030 su 108605 casi diagnosticati, di cui 180 (ieri 179) isolati in casa.I casi totali comprendono anche i positivi allo screening Hotel House e i casi del percorso di screening di Montecopiolo.

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 1406 (ieri 1462) di cui 192 con sintomi e 1214 asintomatici .In isolamento in casa 42 operatori sanitari.

Del totale dei casi positivi 1912 si riferiscono alla provincia di Ancona, 2882 a quella di Pesaro-Urbino ,1181 alla provincia di Macerata, 480 a quella di Fermo, 327 a quella di Ascoli Piceno. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 248 casi fuori regione.

