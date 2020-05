Coronavirus Marche, dati del 13 maggio 2020: +20 positivi

Sale a 6588 il numero dei campioni totali positivi al Coronavirus nelle Marche.Su 20 positivi, delle ultime 24 ore, 15 sono nella provincia di Pesaro Urbino

ANCONA – Il bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie ci fornisce i dati del Covid 19 nella regione Marche di oggi,mercoledì 13 maggio 2020.

I risultati delle analisi sui tamponi effettuate nelle ultime 24 ore sono i seguenti: su 865 campioni analizzati 20 risultano positivi con una incidenza dello 2,31 % di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.Ricordiamo che ieri l’incidenza era stata del 2,57%.Dei 20 positivi 15 sono nella provincia di Pesaro Urbino, 1 ad Ancona, 2 a Macerata, 0 a Fermo, 0 ad Ascoli Piceno e 2 fuori regione

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 6588 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su 52041 campioni testati.

Il Gores precisa :Nella fase 2 di gestione della pandemia si allarga la platea delle persone sottoposte a tampone, per garantire il contenimento nel momento delle riaperture, con un capillare controllo, oltre che dei casi positivi, dei loro familiari e contatti anche se asintomatici.

Dopo il brusco aumento dei contagi del 4 maggio per altro motivato dal fatto che tale dato relativo ai tamponi raggruppava casi del 29, del 30 aprile, dell’1 e del 2 maggio, i valori degli ultimi giorni rientrano nell’ottica del rallentamento della curva epidemiologica. Dal 18 aprile infatti gli incrementi giornalieri oscillano dall’1% al 6% segno che il contagio sta perdendo vigore. Altri segnali significativi di una tendenza positiva vengono dal numero di dimessi/guariti che cresce di giorno in giorno e dal calo di terapie intensive e nuovi ricoveri.Siamo sulla strada giusta,ma bisogna continuare a rispettare regole e restrizioni affinché si possano avere risultati sempre più confortanti.

Il grafico sull’andamento dei contagi giornalieri nelle Marche nel periodo 4 marzo – 13 maggio 2020.

Si ricorda che è attivo il Numero Verde 800 936 677 della Regione Marche per informazioni sull’emergenza Covid-19.

Dal 29 aprile 2020, è in vigore un nuovo provvedimento regionale, che stabilisce gli orari per lo svolgimento dell’attività di asporto e amplia di un’ora l’apertura dei negozi di vicinato (generi alimentari o non alimentari ma autorizzati alla vendita durante l’emergenza da Covid), che possono ora chiudere alle 21 anziché alle 20 (dalle 8 alle 21).

Dal 4 maggio sono consentite passeggiate, svolte in maniera individuale, sulle spiagge, nel rispetto del distanziamento sociale.L’ordinanza è stata firmata il 30 aprile 2020, dal presidente Luca Ceriscioli.

Per ulteriori spiegazioni su disposizioni relative ad attività sportiva, a spostamenti all’interno del territorio regionale, al raggiungimento delle seconde case, al taglio del verde e coltivazione degli orti e alla manutenzione degli impianti sportivi,bisogna rifarsi all’atto di indirizzo firmato sempre il 30 aprile 2020.(Decreto n 142 del 30 aprile 2020).

Il presidente Luca Ceriscioli ha firmato l’Ordinanza n. 29 contenente disposizioni per il riallineamento dei servizi di TPL (trasporto pubblico locale ) in seguito all’inizio della fase 2.

Visto che nella fase di lockdown l’offerta di servizi si era assestata su una media di circa il 45% per i servizi urbani e del 40% per i servizi extraurbani, rispetto ad un giorno feriale medio pre-emergenza COVID19, con l’ordinanza si punta a ripristinare i servizi a valori dell’ordine del 60%-70% rispetto al programma di esercizio ordinario per il medesimo periodo.L’ordinanza è valida dalle 00.00 del 7 maggio 2020

Il 6 maggio 2020, il Presidente della Regione Ceriscioli ha firmato il Decreto relativo alla pratica delle attività sportive e motorie svolte in forma individuale.

Il 9 maggio 2020 è stato emanato il Decreto n. 148 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande.

Notizie in aggiornamento