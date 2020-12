Coronavirus Marche, bollettino del 25 dicembre 2020: i dati di oggi

603 casi positivi rilevati su 5062 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi di Covid 19.Sale a 28.227 il numero di dimessi o guariti. Altri 6 decessi

ANCONA – Oggi, venerdì 25 dicembre 2020, ecco i dati aggiornati da MarcheNews24.it sulla pandemia di Covid-19. I risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: 603 casi positivi su un totale di 5062 tamponi, nel percorso nuove diagnosi, con una incidenza del 11,91% (ieri 11,38%) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.

L’incidenza odierna dei nuovi positivi nelle Marche sul totale tamponi (diagnostici+quelli di controllo) è invece di 9%( ieri 7,4 %).

I dati sul Covid 19 si apprendono dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che precisa:

“Nelle ultime 24 ore sono stati testati 6711 tamponi: 5062 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2954 nello screening con percorso Antigenico) e 1649 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’11,9%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 603 (103 in provincia di Macerata, 193 in provincia di Ancona, 158 in provincia di Pesaro-Urbino, 95 in provincia di Fermo, 26 in provincia di Ascoli Piceno e 28 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (77 casi rilevati), contatti in setting domestico (125 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (198 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (19 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (21 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (17 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (13 casi rilevati). Per altri 120 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2954 test e sono stati riscontrati 59 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.”

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri (nuove diagnosi) nel periodo 1 settembre – 25 dicembre 2020 nelle Marche

Screening di massa

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che l’operazione di screening “MARCHE SICURE” nelle giornate di venerdì 18, sabato 19, domenica 20, lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre 2020 ha rilevato un’adesione di 59643 persone con 290 casi positivi al test antigenico rapido. Complessivamente nella città di Ancona sono stati effettuati 12507 test e sono stati rilevati 68 casi positivi, nelle due città di Pesaro e Urbino 17130 persone si sono sottoposte a screening e sono stati riscontrati 133 casi positivi, nella città di Macerata sono stati effettuati 9430 test di cui 52 sono risultati positivi. Nella città di Fermo sono stati processati 9004 test di cui 15 con esito positivo. Nella città di Ascoli Piceno sono stati effettuati 11572 test di cui 22 sono risultati positivi. In totale la percentuale di positività è pari allo 0,5% mentre la percentuale di adesione sulla popolazione target è del 18,8%. I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare.

Si ricorda che lo screening gratuito rivolto a tutti i cittadini proseguirà nella città di Ancona anche dal 27 al 29 dicembre. Sul sito istituzionale della Regione sono presenti tutte le indicazioni e le modalità per partecipare. A seguire saranno coinvolti, in fasi successive, tutti i Comuni delle Marche.

Aggiornamento Gores ore 12.00

28.227 il numero di dimessi o guariti

Andiamo ad analizzare il bollettino che il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie ha fornito ,oggi 25 dicembre 2020,a metà giornata, sui dati relativi alla situazione dei contagi e dei ricoveri nelle Marche .

28.227 ( ieri 27.788) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

458 (-15) sono i ricoverati ,di cui 60 (-4) in terapia intensiva ,129 (=) in semi-intensiva; i pazienti in reparti non intensivi sono 269 (-11).

I casi riscontrati positivi ai test sono 38.310 su 303.386 casi diagnosticati, di cui 9.109 isolati in casa.

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 13.384 di cui 3.362 con sintomi e 10.022 asintomatici.In isolamento in casa 534 operatori sanitari.

Del totale dei casi positivi 10930 si riferiscono alla provincia di Ancona, 8825 a quella di Pesaro-Urbino ,8658 alla provincia di Macerata,4996 a quella di Ascoli Piceno, 4542 a quella di Fermo. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 1359 casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia

Il 17 dicembre la Provincia di Ancona supera i 10.000 casi e quella di Macerata gli 8.000.Il 19 dicembre la Provincia di Pesaro Urbino supera gli 8.000 casi.

Dal 27 novembre 2020 è di nuovo attivo il numero verde regionale 800936677 per informazioni sul Covid-19. Gli operatori telefonici sono a disposizione per fornire ai cittadini marchigiani tutte le informazioni e le risposte ai quesiti sul Covid -19.

Il numero verde sarà attivo tutti i giorni il mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Aggiornamento Gores ore 18.00 sui decessi

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati sei decessi. Tutte le persone decedute presentavano patologie pregresse.

Le morti correlate al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 1522 così ripartite nelle varie province:

646 persone erano domiciliate nella Provincia di Pesaro-Urbino,353 in quella di Ancona, 262 quella di Macerata, 117 in quella di Fermo ,130 in quella di Ascoli Piceno e 14 erano residenti in altre regioni.

L’età media dei deceduti è di 81 anni; il 95,5 % soffriva di patologie preesistenti.

Dal bollettino quotidiano ( 25 dicembre 2020) del Ministero della Salute emergono i seguenti dati relativi all’Italia

Sono 19.037 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute , per un totale di 2.028.354 da inizio pandemia.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 152.334.L’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero giornaliero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è 12,49 %.Il numero dei decessi è 71.359 (+459), quello dei ricoveri in terapia intensiva è 2584 (-5) con 165 ingressi.

I ricoveri ordinari in ospedale sono 23.402 (-668), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 566.973. I guariti sono 1.377.109 (+32324). Sono 579.886 (- 13746) gli attualmente positivi.

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri testati ( diagnostici+quelli di controllo) nel periodo 1 settembre – 25 dicembre 2020 in Italia.

Il grafico seguente mostra l’andamento della percentuale giornaliera di nuovi casi positivi rispetto al corrispondente numero di tamponi (diagnostici +quelli di controllo) effettuati a livello nazionale e nella regione Marche nel periodo 1 settembre – 25 dicembre 2020.

