Coronavirus, bollettino del 16 gennaio 2021: i dati nelle Marche e in Italia

ANCONA – Oggi, sabato 16 gennaio 2021, andiamo ad analizzare attraverso i dati aggiornati e i grafici di MarcheNews24.it la situazione epidemica causata dal Covid-19. I risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: 467 casi positivi su un totale di 3668 tamponi, nel percorso nuove diagnosi, con una incidenza di 12,7 % (ieri 14,6 %) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.

L’incidenza odierna dei nuovi positivi nelle Marche sul totale tamponi (diagnostici+quelli di controllo) è invece di 8,22 %( ieri 9,15 %).

I dati sulla diffusione del virus Covid 19 si apprendono dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che precisa:

“Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5682 tamponi: 3668 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2057 nello screening con percorso Antigenico) e 2014 nel percorso guariti.

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 467 (87 in provincia di Macerata, 137 in provincia di Ancona, 132 in provincia di Pesaro-Urbino, 58 in provincia di Fermo, 37 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (52 casi rilevati), contatti in setting domestico (84 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (132 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (26 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (14 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (9 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 1 rientro dall’estero. Per altri 133 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2057 test e sono stati riscontrati 80 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.”

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri (nuove diagnosi) nel periodo 1 settembre 2020 – 16 gennaio 2021 nelle Marche

Screening di massa

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che l’operazione di screening “MARCHE SICURE” nella giornata di venerdì 15 gennaio 2021 nella località dell’Area Vasta 3 (Civitanova Marche) ha registrato un’adesione di 1100 persone e sono stati rilevati 12 soggetti positivi. Nell’Area Vasta 5 (località di Arquata del Tronto, Folignano e Grottammare) sono stati effettuati 3174 tamponi e sono stati riscontrati 8 casi positivi.

Complessivamente dall’inizio del programma ‘Marche Sicure’, avviato dalla Regione Marche per il controllo della diffusione e il tracciamento dell’epidemia da SARS-CoV-2 e l’individuazione degli asintomatici positivi, hanno aderito 141.763 persone con 832 casi positivi. In totale la percentuale di positività è pari allo 0,6%. I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare.

Continua lo screening della popolazione dell’Area Vasta 2 di Asur Marche. Potranno effettuare il tampone nasofaringeo rapido gli abitanti dei 23 comuni dei distretti di Jesi-Cingoli e Falconara Marittima. Nelle giornate di sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 gennaio 2021 – dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – presso il Palazzetto dello Sport “E. Triccoli” di Jesi potranno sottoporsi al tampone i cittadini di Jesi, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro d’Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi e Staffolo. Domenica 17 gennaio 2021, a Cingoli, presso la Tensostruttura (Impianto Sportivo Tennis) in via dei Cerquatti n 57 – dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – lo screening di massa coinvolgerà la popolazione di Cingoli, Apiro e Poggio San Vicino. Nelle giornate di mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 gennaio 2021 – dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 – lo screening riguarderà i cittadini dei comuni di Falconara Marittima, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano e Monte San Vito. Verrà effettuato presso il Palasport Badiali (Via dello Stadio – Falconara Marittima).

Prosegue e terminerà a fine mese lo screening della popolazione di tutti i Comuni dell’Area Vasta 5 (esclusi Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dove si è già svolto).Potranno effettuare il tampone gratuito anti Covid-19 tutti gli abitanti di Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Comunanza, Montemonaco, Force, Montedinove, Rotella, Roccafluvione, Montegallo, Acquasanta Terme, Venarotta, Palmiano, Castignano, Castel Di Lama, Appignano del Tronto, Offida, Spinetoli, Colli del Tronto, Castorano, Grottammare, Cupra Marittima, Massignano, Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Acquaviva Picena, Ripatransone, Cossignano, Montefiore dell’Aso, Carassai e Montalto delle Marche.

Inizia, nell’Area Vasta 1, la terza fase dell’Operazione di screening Marche Sicure, avviata dalla Regione Marche per il controllo della diffusione e il tracciamento dell’epidemia da SARS-CoV-2 e l’individuazione degli asintomatici positivi. Da sabato 16 a giovedì 21 gennaio saranno coinvolti i comuni di Colli al Metauro, Mondavio, Montefelcino, Monteporzio, Terre Roveresche, Gabicce Mare, Gradara, Montelabbate, Tavullia, Vallefoglia, Petriano e Montecalvo in Foglia. Sono previsti quattro siti di indagine dove potranno recarsi gli abitanti di tutti i paesi coinvolti.

Fino a domenica 17 gennaio potranno sottoporsi allo screening di massa gratuito anche gli abitanti di Civitanova Marche, Morrovalle, Montecosaro e Monte San Giusto. L’esame si svolgerà presso il Palarisorgimento di Via Ginocchi, a Civitanova Marche, dalle 8.00 alle 20.00.

Ogni persona, il giorno del test, dovrà portare con sé il tesserino del codice fiscale (tessera sanitaria) e un documento d’identità.

Si ricorda che non possono effettuare l’esame le persone che hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19; persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; persone in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi; persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario; persone che hanno già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare; persone che eseguono regolarmente il test per motivi professionali; minori sotto i 6 anni; persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private.

Sul sito istituzionale della Regione sono presenti tutte le indicazioni e le modalità per partecipare.

Aggiornamento Gores ore 12.00

35.810 il numero di dimessi o guariti (dati di ieri)

Andiamo ad analizzare il bollettino che il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie ha fornito ,oggi 15 gennaio 2021,a metà giornata, sui dati relativi alla situazione dei contagi e dei ricoveri nelle Marche .

35.810 ( ieri 34.687) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

669 (+10) sono i ricoverati ,di cui 82(+6) in terapia intensiva ,155(-2) in semi-intensiva; i pazienti in reparti non intensivi sono 432 (+6).

I casi riscontrati positivi ai test sono 49.204 su 362.659 casi diagnosticati, di cui 10.962 isolati in casa.

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 15.313 di cui 4.681 con sintomi e 10.632 asintomatici.In isolamento in casa 712 operatori sanitari.

Del totale dei casi positivi 14064 si riferiscono alla provincia di Ancona, 11.616 a quella di Pesaro-Urbino ,10.625 alla provincia di Macerata,5832 a quella Fermo, 5713 a quella di Ascoli Piceno. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 1821 casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia

Il 4 gennaio la Provincia di Fermo supera i 5000 casi.Il 10 gennaio quella di Macerata i 10.000. Il 12 gennaio la Provincia di Pesaro Urbino supera gli 11.000 (in 7 giorni fa registrare 1000 casi).Il 16 gennaio la Provincia di Ancona supera i 14.000 casi (in 7 giorni fa registrare 1000 casi)

Aggiornamento Gores ore 18.00 sui decessi (dati di ieri)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 9 decessi. Tutte le persone decedute presentavano patologie pregresse tranne una.

Le morti correlate al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 1772 così ripartite nelle varie province:

762 persone erano domiciliate nella Provincia di Pesaro-Urbino,414 in quella di Ancona, 295 quella di Macerata, 141 in quella di Fermo ,144 in quella di Ascoli Piceno e 16 erano residenti in altre regioni.

L’età media dei deceduti è di 81 anni; il 95,5 % soffriva di patologie preesistenti.

Dal bollettino quotidiano (15 gennaio 2021) del Ministero della Salute emergono i seguenti dati relativi all’Italia

Sono 16.146 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute , per un totale di 2.352.423 da inizio pandemia.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 273.506 complessivi, di cui 116.859 test rapidi antigenici. L’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero giornaliero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è 5,9 % (ieri 10,74 % ).

Sottolineiamo che da oggi, come annunciato nei giorni scorsi, il bollettino riporta anche i test rapidi antigenici per cui il tasso è sceso bruscamente al 5,9%.Se si prendessero in considerazione solo i tamponi molecolari ,che sono 156.647, il tasso di positività sarebbe del 10,3%.

Il numero dei decessi è 81.325 (+477), quello dei ricoveri in terapia intensiva è 2.522 (-35) con 156 ingressi.

I ricoveri ordinari in ospedale sono 22.841 (-269), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 532.705. I guariti sono 1.713.030 (+18.979). Sono 558.068 (– 3312) gli attualmente positivi.

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri testati ( diagnostici+quelli di controllo) nel periodo 1 settembre 2020 – 15 gennaio 2021 in Italia.

Il grafico seguente illustra l’andamento della percentuale giornaliera di nuovi casi positivi rispetto al corrispondente numero di tamponi (diagnostici +quelli di controllo) effettuati a livello nazionale e nella regione Marche nel periodo 1 settembre 2020 – 15 gennaio 2021.

Il grafico seguente mostra i dati giornalieri ,a livello nazionale, relativi ai nuovi ingressi in terapia intensiva 3 dicembre 2020 -15 gennaio 2021

Notizie e grafici in aggiornamento