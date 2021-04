Corinaldo, celebrazione 76° anniversario della Liberazione

CORINALDO – Il Comune di Corinaldo celebra il 76° anniversario della Liberazione d’Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale, dal governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista.

Nella primavera del 1945 le truppe anglo americane sfondarono la linea Gotica che si sviluppava da La Spezia fino a Rimini lungo l’Appennino dilagando nella Pianura Padana. Il 25 aprile la resistenza italiana scatenò l’insurrezione nazionale contro i tedeschi. Mussolini tentò la fuga ma fu catturato e giustiziato dai partigiani il 28 aprile.

Il 25 aprile, data scelta perchè proprio quel giorno, da Milano, partì l’appello per l’insurrezione armata della città di Milano, sede del comando partigiano, è un giorno fondamentale per la storia italiana e assume un particolare significato politico e militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze armate alleate, dall’Esercito Cobelligerante Italiano e dalla forze partigiane. La Festa del 25 aprile è conosciuta anche come anniversario della Resistenza perché dedicata al valore dei partigiani di ogni fronte che, a partire dal 1943, contribuirono alla Liberazione; infatti le bande partigiane diedero vita alla resistenza armata contro l’occupazione nazista e il collaborazionismo fascista.

Il 22 aprile del 1946, il governo italiano guidato da Alcide de Gasperi stabilì che il 25 aprile sarebbe stata “festa nazionale”. Da quel giorno il 25 aprile è diventato un simbolo di libertà.

L’Amministrazione Comunale celebrando questo giorno, vuole riconfermare l’universalità dei valori di democrazia, pace, accoglienza, tolleranza e del confronto democratico. Il nostro è un ricordo sempre vivo e pieno di gratitudine nei confronti dei civili, dei militari e dei partigiani, ovunque caduti e dispersi.

Non potendo scendere in piazza, il Comune di Corinaldo ha programmato una serie di interventi in diretta sulla pagina Facebook “Città di Corinaldo”.

Ore 10.30

COMMEMORAZIONE ISTITUZIONALE con la deposizione delle corone ai Monumenti ai Caduti da parte dell’Amministrazione Comunale.

Il Corpo Bandistico “Città di Corinaldo” suonerà l’inno nazionale italiano.

Ore 11.00

BORSA DI STUDIO “ARNALDO CIANI”

Verrà consegnata la borsa di studio “Arnaldo Ciani”, comandante partigiano e primo sindaco di Corinaldo dopo la Liberazione e sarà dato spazio a interventi commemorativi.

La cittadinanza è invitata a esporre il tricolore.