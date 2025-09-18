Proseguono i controlli della Polizia Stradale di Macerata

MACERATA – Prosegue nella provincia di Macerata la campagna promossa dal Servizio Polizia Stradale denominata “Alto Impatto”, finalizzata a diverse tipologie di servizi specifici. Proprio nell’applicazione di tali controlli la Sezione Polizia Stradale di Macerata nei giorni scorsi nel territorio del Comune di Civitanova Marche ha proceduto al controllo specifico dei veicoli destinati al trasporto passeggeri.

Nella circostanza è stato fermato un pullman straniero, di nazionalità macedone, sorpreso a circolare senza avere il titolo autorizzativo per il trasporto internazionale di persone nella tratta Italia-Macedonia. Il pullman in questione è stato sottoposto a fermo amministrativo per due mesi ed alla compagnia di trasporto è stata elevata una sanzione di Euro 430,00.

La Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale, inoltre, con un’attività di indagine congiunta con la Sezione Polstrada di Lecco ha smascherato un’attività illecita di motocicli. Nel caso di specie l’attenzione degli agenti si è concentrata su di una moto d’epoca, marca KTM, che aveva il numero di telaio contraffatto, provvedendo al sequestro del mezzo ed alla denuncia del proprietario per il reato di ricettazione.