Controlli Interforze a Civitanova Marche: giovani ubriachi, diverbi e interventi del 118

Identificate 65 persone di cui 2 sanzionate per ubriachezza molesta

CIVITANOVA MARCHE (MC) – Nella notte tra sabato 1° e domenica 2 agosto 2026 la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Civitanova Marche, nell’ambito del piano di vigilanza predisposto dal Questore della provincia di Macerata che, dall’inizio della stagione estiva, prevede specifici servizi interforze nei fine settimana, condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’attività, svolta dal personale della Questura di Macerata e del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche, con il concorso dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, si inserisce nel più ampio piano di vigilanza estivo finalizzato ad assicurare una presenza costante delle Forze di Polizia nelle aree maggiormente frequentate dai giovani durante le ore serali e notturne.

I controlli hanno interessato il lungomare, le aree di aggregazione, gli esercizi pubblici e le principali vie di accesso alla città, attraverso posti di controllo, verifiche su persone e veicoli e servizi dinamici finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, nonché alla gestione delle situazioni riconducibili all’abuso di bevande alcoliche.

L’obiettivo del dispositivo è garantire un’efficace attività di prevenzione e consentire a residenti, turisti e ai numerosi giovani presenti in città di trascorrere le serate estive in un contesto ordinato e sicuro.

Nel corso della serata gli operatori sono intervenuti per gestire diverse situazioni

riconducibili all’ordinaria attività di controllo del territorio, tra cui diverbi tra giovani, richieste di assistenza e interventi nei confronti di persone in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol.

Numerosi sono stati gli interventi del dispositivo interforze che, con l’ausilio dei sanitari del 118, ha prestato soccorso a diversi giovani in evidente stato di alterazione alcolica. Seduti sui muretti del lungomare o trovati sdraiati nei prati dei giardini pubblici, sono stati assistiti e accompagnati al Pronto Soccorso. Due di loro sono stati inoltre sanzionati per ubriachezza molesta in luogo pubblico.

Gli interventi finalizzati a interrompere i litigi hanno visto gli operatori concentrarsi nelle aree verdi e sul lungomare, dove un gruppo di quattro giovani è stato bloccato dall’immediato intervento degli operatori delle Volanti del Commissariato, richiamati dalle urla. I protagonisti, di età compresa tra i 23 e i 28 anni e provenienti dalla provincia di Ancona, hanno riferito che il diverbio era iniziato all’interno di un locale, dal quale erano stati invitati ad allontanarsi dal personale addetto alla sicurezza, per poi proseguire, per futili motivi, nel parco adiacente. Gli operatori hanno riportato rapidamente la situazione alla calma.

Analogo intervento è stato effettuato più tardi nei confronti di due amici, di 23 e 25 anni, residenti a Osimo, che erano venuti alle mani all’esterno di un locale per motivi di scarsa rilevanza.

Tutti gli episodi sono stati gestiti e risolti in tempi rapidi dagli equipaggi presenti sul territorio, senza particolari ripercussioni sull’ordine e sulla sicurezza pubblica. La costante presenza delle pattuglie ha inoltre garantito che il deflusso dei frequentatori dei locali avvenisse con regolarità, consentendo alle migliaia di persone che avevano scelto Civitanova Marche per trascorrere il sabato sera di fare rientro a casa in sicurezza.

Nel corso dell’attività sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Persone identificate: 65;

Persone gravate da precedenti di polizia: 9;

Veicoli controllati: 9;

Persone sanzionate per ubriachezza molesta: 2.