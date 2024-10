Contrappunti: la Stagione degli Amici della Musica “Guido Michelli”

Da novembre a marzo Contrappunti proporrà 8 concerti per tutti i gusti e adatti a tutte le età, che si terranno al Teatro Sperimentale e al Teatro delle Muse di Ancona

ANCONA – Si svolgerà da novembre 2024 a marzo 2025 la Stagione Concertistica della Società Amici della Musica “Guido Michelli”, realizzata grazie al contributo di: MIC, Regione Marche, Comune di Ancona e Università Politecnica delle Marche.

La Stagione Concertistica, ideata dal direttore artistico Fabio Tiberi, dal titolo “Contrappunti”, è articolata in 8 concerti in collaborazione con FORM-Orchestra regionale delle Marche e Marche Concerti. Gli stessi si terranno al Teatro Sperimentale e al Teatro delle Muse (Concerto di Natale) con orario spettacoli: infrasettimanali, ore 20.30; domenica, ore 17.30.

La serie di concerti in particolare annovera parecchi giovani musicisti molti dei quali nati alla fine degli anni ’90 – i due quartetti Siegfried (tutto al maschile) e Klem (tutto al femminile), le due musiciste anconetane Chiara Burattini e Martina Giordani, la violinista Veriko Tchumburidze o il pianista Filippo Gorini, lanciati in importanti carriere internazionali, se non quando già protagonisti nei templi della musica internazionale. Contrappunti, una stagione dunque in cui si potrà apprezzare il grande repertorio affianco a brani di più rara esecuzione, posti in programmi di notevole equilibrio, ricerca e piacevolezza.

La stagione Contrappunti è stata presentata il 19 ottobre con un evento tra musica e parole, aperto a stampa e cittadinanza al Ridotto del Teatro delle Muse.

Il concerto inaugurale domenica 17 novembre 2024 alle ore 17,30 avrà come protagonista un duo cosmopolita in grande ascesa sulla scena mondiale composto dalla violinista turca Veriko Tchumburidze e dalla pianista georgiana Ketevan Sepashvili. Un affascinante concerto dal titolo “Echi romantici” in cui troviamo di F. Schubert, la Sonata per violino e pianoforte la minore D. 385, K. Szymanoswsky, (finalmente uscito dall’oblio), Sonata per violino e pianoforte op.9, le belle Tre Romanze op.22 di Clara Schumann e la romantica Sonata in si minore di O. Respighi.

Il secondo appuntamento poi, dal titolo “Sogni e Visioni” giovedì 28 novembre 2024, ore 20.30 è con il Quartetto Siegfried, giovane quartetto vincitore di premi prestigiosi come il Premio Abbiati, composto da Filippo Ghidoni e Andrea Colardo, violini, Lorenzo Lombardo, viola, Luca Colardo, violoncello, che offriranno un rarissimo (purtroppo) A.Webern “Langsamer Satz”, un vero e denso capolavoro quartettistico di W.A. Mozart, il Quartetto n.16 in mi bemolle maggiore K.428, e il Quartetto in fa maggiore di M. Ravel, un incredibile caleidoscopio di sensazioni, colori, timbri, ritmi.

Giovedì 19 dicembre 2024, ore 20.30 inoltre il tradizionale e atteso Concerto di Natale al Teatro delle Muse come sempre in collaborazione con Università Politecnica della Marche e con FORM: un programma entusiasmante con il pianista Giuseppe Albanese che sarà impegnato nel famosissimo concerto n.1 di Čajkovskij, concerto diretto dal M. Nicolò Jacopo Suppa, cui seguirà uno dei brani che maggiormente rappresentano il Natale in musica, la bellissima Suite dallo Schiaccianoci, e un’ opera in prima esecuzione assoluta, una commissione FORM, del compositore triestino Federico Gon, “Christmas Ouverture”.

Il nuovo anno si apre invece con un altro appuntamento ormai consolidato, quello del Giorno della Memoria: lunedì 27 Gennaio 2025, ore 20.30, “Suoni della Memoria”: due giovani e note musiciste anconetane, Chiara Burattini, violoncello e Martina Giordani, pianoforte, eseguiranno in prima assoluta una commissione d’opera degli Amici della Musica “G. Michelli” al compositore senigalliese Daniele Gasparini dal titolo “Rivkele”, e di M. Ravel Kaddish da Deux Melodie hébraiques ; M. Bruch Kol Nidrei ; F. Mendelsshon, Sonata n.2 in re magg. per violoncello e pianoforte, op.58.

Filippo Gorini, pianista di rilievo internazionale, artista in residenza fino al 2027, è ospite domenica 9 Febbraio 2025, ore 17,30 con un magnifico programma che comprende un inconsueto ascolto della composizione incompleta di F. Schubert, la Sonata per pianoforte in do maggiore “Reliquie”, D840, e il capolavoro di L. v. Beethoven, la Sonata per pianoforte n.32 in do minore, op.111, inframezzati da una selezione di brani di G.K. Kurtág da “Jatekok”, “Giochi” in ungherese, una raccolta continuativa di “pezzi pedagogici performativi” che Kurtág cominciò a comporre dal 1973, di cui alcuni vengono eseguiti regolarmente in concerto.

Martedì 25 Febbraio 2025, ore 20.30 un altro pianista di grande importanza, eclettico e versatile, Emanuele Arciuli e un programma “unico” dal titolo “Piano Voice” in cui unisce “classici” come E. Grieg, Sei Pezzi lirici , E. Satie Gnossienne n.1, F. Poulenc Tre Pezzi (Pastorale, Inno, Toccata), e N.Rota, Sei Preludi, a compositori americani di diversa estrazione, dalla pioniera tra le compositrici nere ad ottenere fama negli Stati Uniti, Margaret Allison Bonds, Trouble Waters , Connor Chee, Navajo Vocables nn.1 e 4, e uno dei maggiori compositori americani Frederic Rzewski, Winnsboro Cotton Mill Blues.

Le strepitose musiciste del Quartetto Klem composto da Elena Pavoncello, Sofia Bandini, violini, Lara Biancalana violoncello e la violista Carlotta Libonati protagonista di una residenza con il maestro Luca Sanzò nel 2021 alla Mole Vanvitelliana, presentano poi , il 20 marzo allo Sperimentale alle 20,30, un affascinante programma dal titolo “Russian Tales” con due meravigliose composizioni L.van Beethoven Quartetto per archi n.7 in fa maggiore, n.1 Op.59 “Razumovsky” e D. Shostakovich, Quartetto per archi in fa diesis maggiore, Op.142 n.14.

Infine si chiude sabato 29 Marzo 2024, ore 20.30, con la FORM e Luigi Piovano direttore e solista, musiche di E. Bosso e la Settima Sinfonia di L.van Beethoven.

I concerti di Contrappunti si terranno al Teatro Sperimentale

e al Teatro delle Muse (Concerto di Natale)

Orario spettacoli: infrasettimanali, ore 20.30; domenica, ore 17,30

La vendita dei nuovi abbonamenti di Contrappunti si terrà da martedì 5 a venerdì 8 novembre

La prevendita dei singoli biglietti inizierà sabato 9 novembre.

Prezzo abbonamento stagione: intero 110 euro, ridotto 90 euro.

Teatro Sperimentale: interi 20 euro, ridotti 15 euro, 5 euro ridotti extra

Concerto di Natale: Biglietti da 5 euro ridotti extra, a 30 euro, intero platea.

Info: www.amicimusica.an.it

Stagione concertistica 2024-2025

Contrappunti

ECHI ROMANTICI

Concerto inaugurale

Domenica 17 novembre 2024, ore 17.30

Ancona, Teatro Sperimentale

F. Schubert: Sonata per violino e pianoforte la minore D. 385

K. Szymanoswsky: Sonata per violino e pianoforte op.9,

C. Schumann: Tre Romanze op.22

O. Respighi: Sonata per violino e pianoforte in si minore

Veriko thumburidze violino

KETEVAN SEPASHVILI PIANOFORTE

Giovedì 28 novembre 2024, ore 20.30

Ancona, Teatro Sperimentale

SOGNI E VISIONI

A. Webern: Langsamer Satz, per quartetto d’archi WoO 6

W. A. Mozart: Quartetto n.16 in mi bemolle maggiore K. 428

M. Ravel: Quartetto per archi n. 1 in fa maggiore

Quartetto Siegfried

Filippo Ghidoni e Andrea Colardo, violini

VINCENZO STARACE viola

Luca Colardo, violoncello

Giovedì 19 dicembre 2024, ore 20.30

Ancona, Teatro delle Muse

In collaborazione con Università Politecnica della Marche e FORM

CONCERTO DI NATALE

F. Gon Christmas Ouverture. Prima esecuzione assoluta – Opera su commissione FORM

P. I. Čajkovskij: Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra in si bemolle magg., op. 23

P.I. Čajkovskij: Lo Schiaccianoci, Suite dal balletto op. 71

Giuseppe Albanese pianoforte

Nicolò Jacopo Suppa Direttore

FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana

Lunedì 27 Gennaio 2025, ore 20.30

Ancona, Teatro Sperimentale

Con il patrocinio della Comunità Ebraica di Ancona

SUONI DELLA MEMORIA

In occasione della Giornata della Memoria 2025

D. Gasparini Rivkele. Prima esecuzione assoluta – Opera su commissione Amici della Musica “G. Michelli”

M. Ravel Kaddish da Deux Melodie hébraiques

M. Bruch Kol Nidrei

F. Mendelsshon Sonata n.2 in re magg. per violoncello e pianoforte, op.58

CHIARA BURATTINI violoncello

MARTINA GIORDANI pianoforte

Domenica 9 Febbraio 2025, ore 17.30

Ancona, Teatro Sperimentale

ARTISTA IN RESIDENZA

FILIPPO GORINI, PIANOFORTE

F. Schubert Sonata per pianoforte in do maggiore “Reliquie”, D840

G.K. Kurtag Selezione da “Jatekok”

L. v. Beethoven Sonata per pianoforte n.32 in do minore, op.111

Martedì 25 Febbraio 2025, ore 20.30

Ancona, Teatro Sperimentale

PIANO VOICE

E. Grieg Sei Pezzi lirici

N.Rota Sei Preludi

E.Satie Gnossienne n.1

F.Poulenc Tre Pezzi (Pastorale, Inno, Toccata)

Connor Chee, Navajo Vocables nn.1 e 4

M. Bonds Trouble Waters

F. Rzewski, Winnsboro Cotton Mill Blues (da North American Ballads)

EMANUELE ARCIULI, PIANOFORTE

Giovedì 20 Marzo 2025, ore 20.30

Ancona, Teatro Sperimentale

RUSSIAN TALES

L. van Beethoven Quartetto per archi n.7 in fa maggiore, n. 1 Op. 59 “Razumovsky”

D. Šostakovi

Quartetto per archi in do minore, Op. 110 n. 8

Quartetto KLEM

ELENA PAVOCELLO E SOFIA BANDINI, violini

CARLOTTA LIBONATI, viola

LARA BIANCALANA, violoncello.

Sabato 29 Marzo 2025, ore 20.30

Ancona, Teatro Sperimentale

BOSSO-BEETHOVEN

In collaborazione con Università Politecnica della Marche e FORM

E. Bosso Sky seen from the moon, per archi

The Way of 100 an 1 Comet, per archi

Seasong n. 2: The Sea prayer, per violoncello e archi

L. v. Beethoven Sinfonia n.7 in la magg. op.92

Luigi Piovano direttore e solista

FORM-ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA