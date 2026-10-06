Il Comandante della Legione Carabinieri “Marche” in visita al Comando di Pesaro-Urbino

PESARO – Il Generale di Brigata Nicola Conforti, Comandante della Legione Carabinieri “Marche”, ha visitato ieri il Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro-Urbino. Ad accoglierlo, nella caserma intitolata al Carabiniere Medaglia d’Argento al Valor Militare Robusto Antonelli, il Colonnello Alessandro Corda, insieme ad una rappresentanza del personale in servizio sul territorio provinciale.

Il Comandante della Legione ha iniziato la visita incontrando i militari dei vari ruoli, tra i quali numerosi Comandanti di Stazione, nonché alcuni referenti locali dell’Associazione Nazionale Carabinieri a cui ha rivolto un affettuoso saluto, sottolineando l’importanza del legame che unisce i militari in congedo con i colleghi ancora in servizio attivo e ringraziandoli per le tante attività svolte nel sociale a favore delle comunità.

Una allocuzione di soddisfazione e gratitudine è stata rivolta a tutto il personale per l’impegno e il lavoro svolto nella provincia, a tutela di tutti i cittadini e nell’interesse della collettività. Il Generale si è soffermato, in particolare, sul valore aggiunto del lavoro di squadra da perseguire costantemente tramite una stretta sinergia tra tutti i reparti.

“Un lavoro di squadra che non deve puntare alle mere statistiche” – ha sottolineato il generale – “ma che deve essere caratterizzato in primis da passione, capacità di ascolto e vicinanza alle esigenze dei cittadini”. Ha inoltre espresso la sua piena soddisfazione e gratitudine per i risultati ottenuti dal Comando Provinciale di Pesaro e Urbino sia in ambito preventivo, rimarcando l’aumento dei servizi sul territorio, che repressivo.

L’incontro con il personale, è stata anche l’occasione per consegnare alcuni riconoscimenti ai militari che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.

Al termine dell’incontro, il Colonnello Alessandro Corda ha ringraziato il Comandante della Legione per la visita e per la vicinanza costantemente manifestata al personale, garantendo il massimo impegno nel continuare a perseguire le finalità istituzionali dell’Arma.