Civitanova, minacce agli operatori sanitari: arrestato un 58enne

CIVITANOVA MARCHE – Nel corso dei servizi di prevenzione, i Carabinieri della Stazione di Corridonia hanno arrestato un 58enne residente a Civitanova Marche, attualmente ospite presso una casa di cura del luogo, già noto alle Forze di Polizia, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ascoli.

La misura restrittiva è giunta dopo reiterati episodi di intemperanze e minacce messi in atto dallo stesso nei confronti degli operatori della struttura sanitaria, ove era già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali.

Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Fermo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.