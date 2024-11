Civitanova Marche, domani workshop con Alice Bellagamba

Alla Marche International School Marche la ballerina e attrice Alice Bellagamba aprirà la mattinata con un momento di racconto e ispirazione

CIVITANOVA MARCHE – Domani, sabato 30 novembre 2024, alla Marche International School, dalle ore 10 alle 13, un appuntamento da non perdere con Alice Bellagamba, ballerina e attrice. L’evento è pensato per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni e sarà un’occasione speciale per scoprire il mondo della danza e ascoltare la storia di una professionista di grande talento.

La giornata si aprirà con un momento di racconto e ispirazione: Alice Bellagamba condividerà la sua carriera e le esperienze che l’hanno portata a diventare una delle ballerine più apprezzate in Italia, lasciando spazio a domande e curiosità dei partecipanti. A seguire, un laboratorio pratico di danza moderna e hip hop, in cui i ragazzi potranno imparare nuove coreografie e mettersi in gioco. Previsti durante la mattinata anche i laboratori didattici con le insegnanti madrelingua inglesi della scuola.

I prossimi eventi in calendario

Partirà mercoledì 11 dicembre 2024 il progetto MIS Network, un ciclo di seminari rivolto ai genitori, con un incontro a cadenza mensile tenuto da esperti, su tematiche educative e di interesse familiare. Il primo appuntamento sarà dedicato alla nutrizione infantile, con focus e consigli pratici per un’alimentazione equilibrata.

Martedì 17 dicembre 2024, invece, a pochi giorni dal Natale, presso il Teatro Rossini di Civitanova Marche, la Marche International School celebrerà il talento dei propri studenti con la MIS Got Talent, un evento speciale aperto al territorio, che culminerà con lo spettacolo dei celebri protagonisti della serie TV “44 Gatti”, tanto amati dai più piccoli.

Dettagli

Dove: Marche International School, Contrada Foce Asola, 28/A, 62012 Civitanova Marche (MC).

Prenotazioni: Obbligatorie. Inviare mail a info@marcheinternationalschool.com o telefonare ai numeri 071 75 067 200 o 344 06 16 213.

Info: www.marcheinternationalschool.com/