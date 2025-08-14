Civitanova Marche, spaccio stupefacenti: arrestato 51enne straniero

CIVITANOVA MARCHE – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Civitanova Marche, hanno arrestato un 51enne di origini marocchine, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle Forze di Polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso non esclusivamente personale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari, nell’ambito di un mirato servizio preventivo atto a contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, nei pressi di un’area boschiva sita lungo la SS16, in prossimità della zona pedonale del fiume Chienti, hanno notato un uomo aggirarsi con fare particolarmente sospetto. A seguito di ciò sono scattati più accurati controlli dai quali è emerso che l’uomo ha spacciato due dosi di eroina ad altrettanti acquirenti. A questo punto, i Carabinieri hanno deciso di intervenire e hanno arrestato l’uomo nella flagranza del reato di spaccio.

I militari, quindi, hanno immediatamente sottoposto a perquisizione personale l’uomo, che si era ricavato un bivacco in una tenda nella citata area boschiva, ed è stato trovato in possesso di circa gr. 30 di eroina, suddivisa in dosi, ben occultati all’interno delle parti intime, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico. Il marocchino, è stato arrestato e trattenuto in caserma, in attesa dell’udienza di convalida.

Lo stupefacente, il materiale per il relativo confezionamento e il coltello a serramanico, sono stati sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.