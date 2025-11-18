Civitanova Marche, “Rock Legends”: rinviato il concerto

CIVITANOVA MARCHE – Per motivi logistici e a seguito di impegni improrogabili sopraggiunti per alcuni degli artisti coinvolti nello spettacolo, le date previste dello spettacolo Rock Legends – The rock story sono state ripianificate nel mese di maggio 2026, come segue:

Giovedi 21 maggio 2026 – Stazione Birra, Roma

Venerdi 22 maggio 2026 – Teatro Tosti, Ortona

Sabato23 maggio 2026 – Teatro Rossini, Civitanova Marche

Si informa inoltre che la line-up della serata potrebbe subire variazioni.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date.

In alternativa, sarà possibile richiedere il rimborso presso gli stessi canali di prevendita utilizzati per l’acquisto, a partire dal 10 novembre 2025.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati e ringraziamo il pubblico per la comprensione e il continuo supporto.