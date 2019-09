Civitanova Marche, resistenza e lesioni: arrestato giovane con precedenti

CIVITANOVA MARCHE – Nell’ambito dell’incessante attività di controllo del territorio da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, nelle prime ore della mattinata odierna, gli uomini della Squadra Volante notavano uno scooter di grossa cilindrata percorrere la centrale via Vela in senso contrario e immediatamente provvedevano ad arrestare il mezzo impedendo la prosecuzione della sua folle corsa contromano.

Una volta bloccato il mezzo, il conducente tentava la fuga ma gli uomini del Commissariato a seguito di una colluttazione riuscivano a bloccarlo e a condurlo in Commissariato.

Il giovane, di origine magrebina, con numerosissimi precedenti legati alla rapina e allo spaccio di sostanze stupefacenti, veniva perciò arrestato.

Cosi come disposto dal Questore di Macerata Dott. Antonio Pignataro, continua indefesso il controllo del territorio finalizzato alla repressione dei crimini contro il patrimonio e l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti.