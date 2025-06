Civitanova Marche, resistenza e lesioni a P.U: arrestato pluripregiudicato

CIVITANOVA MARCHE – Personale della Polizia di Stato del Commissariato di Civitanova Marche nella notte dell’11 giugno, è intervenuto in centro città per la segnalazione di un soggetto molesto e ubriaco che recava disturbo a passanti ed avventori.

L’uomo veniva rintracciato dagli operatori della Polizia di Stato e sin da subito si mostrava insofferente al controllo. Iniziava dapprima a minacciare il personale operante e successivamente prendeva ad inveire contro di esso. Vista la situazione il ragazzo veniva accompagnato in Commissariato per l’identificazione.

Una volta fatto accesso negli uffici del Commissariato, quest’ultimo iniziava a dare in escandescenza e colpiva diversi elementi dell’arredo dei vari Uffici, danneggiandone alcuni. Per contenere l’uomo si rendeva perciò necessario l’utilizzo delle manette al fine di placare la sua violenza ed evitare che questo potesse provocare le lesioni a sé stesso e ad altri. Nelle fasi del contenimento l’uomo riusciva a colpire due agenti, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Per tali ragioni il soggetto, già gravato da diversi pregiudizi di polizia di vario genere, veniva tratto in arresto per resistenza e lesioni a P.U. e veniva altresì denunciato all’A.G. per danneggiamento.