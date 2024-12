Civitanova Marche, reati vari: denunciato un 20enne

CIVITANOVA MARCHE – Nella notte di domenica scorsa una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche è intervenuta all’interno di una discoteca di Civitanova Marche, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che aveva utilizzato uno spray al peperoncino all’interno della sala.

I Carabinieri hanno prontamente fermato e identificato l’autore del gesto, un giovane cittadino marocchino di 20 anni, residente a Civitanova Marche e regolarmente in possesso del permesso di soggiorno. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per diversi reati, tra cui getto pericoloso di cose, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e detenzione illegale di medicinali della tabella IV.

A seguito di perquisizione personale i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 2 bombolette spray al peperoncino, 8 compresse di benzodiazepina ottenute senza prescrizione medica obbligatoria, una catenina d’oro occultata nel cavo orale.

L’intervento dei Carabinieri ha impedito il proseguimento di atti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.