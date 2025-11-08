Civitanova Marche, porto abusivo di armi: denunciato 51enne marocchino

CIVITANOVA MARCHE – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche, hanno denunciato all’A.G. un uomo 51enne di origine marocchina senza fissa dimora, per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. A Civitanova Marche, a seguito di servizi di controllo del territorio, con l’obiettivo di intensificare l’attività preventiva e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza, nell’area portuale, veniva fermato e sottoposto a perquisizione un uomo di origini marocchine, pregiudicato, il quale, all’interno dello zaino, aveva occultato un’arma di tipo “machete”.

L’uomo, successivamente, veniva condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche ove, dopo averlo compiutamente identificato, si procedeva al sequestro dell’arma ed al deferimento dello stesso alla competente Autorità Giudiziaria.