Civitanova Marche, maltrattamenti alla madre: 37enne in carcere

CIVITANOVA MARCHE – Si sono aperte le porte del carcere per un 37enne di Civitanova Marche, arrestato dai Carabinieri della locale Stazione dopo aver violato la misura cautelare a cui era sottoposto. L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia, commessi ai danni dell’anziana madre.

Tuttavia, durante un normale controllo di routine da parte dei militari, il 37enne non è stato trovato in casa, rendendosi di fatto irreperibile. I Carabinieri hanno avviato celeri e mirate ricerche sul territorio comunale. In breve tempo, l’uomo è stato rintracciato e bloccato in una via di Civitanova Marche. La fuga gli è valsa una nuova denuncia a piede libero per il reato di evasione.

La violazione delle prescrizioni ha spinto l’Autorità Giudiziaria a disporre immediatamente una misura più restrittiva.

Nei confronti del 37enne è stata infatti applicata la custodia cautelare in carcere, ritenuta la misura più idonea a garantire la sicurezza. Dopo le formalità di rito e le operazioni di fotosegnalamento, i Carabinieri della Stazione di Civitanova Marche – che procedono con le indagini e hanno informato l’Autorità Giudiziaria – hanno tradotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto.