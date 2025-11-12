Denunciato un 54enne per minaccia, resistenza e oltraggio a P.U. a Civitanova Marche

L’uomo, in stato di ebbrezza alcolica, aveva infastidito e minacciato gli avventori presenti in un locale di Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Civitanova Marche, hanno deferito in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, un uomo di 54 anni del luogo, per minaccia, resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e molestie alle persone.

A seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE, con la quale veniva resa nota la presenza di un uomo in stato di ebbrezza alcolica che infastidiva e minacciava gli avventori presenti in una nota sala slot del centro, i Carabinieri del NORM, si sono recati sul posto dove, hanno potuto accertare la presenza dell’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo, alla vista dei Carabinieri, ha cominciato immediatamente a inveire contro di loro, a insultarli e a minacciarli oltre che a provare a colpirli. Il 54enne, all’atto del controllo, ha opposto resistenza e si è anche rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari operanti, che lo hanno condotto in caserma per le operazioni di identificazione. Al termine degli accertamenti il civitanovese è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.