Contrasto all’illegalità: a Civitanova Marche controlli straordinari interforze

CIVITANOVA MARCHE – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Civitanova Marche.

L’attività, disposta dal Questore della Provincia di Macerata Luigi Mangino, rientra nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, coordinato dal Prefetto, finalizzate al controllo di persone e veicoli sospetti, al contrasto dell’abusivismo e del degrado urbano, nonché alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Ai servizi hanno preso parte personale della Squadra Mobile, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Macerata, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato di Ancona e dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso delle operazioni, svoltesi nella serata di giovedì e nel pomeriggio di venerdì, sono state identificate complessivamente 114 persone, di cui 57 cittadini stranieri; 38 risultavano gravate da precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 17 veicoli.

I controlli hanno interessato diversi punti della città, sia con posti di controllo sia mediante servizi dinamici, concentrandosi in particolare sul lungomare, nelle aree del centro urbano, presso la Stazione Ferroviaria, le fermate del trasporto pubblico, i luoghi maggiormente frequentati e le aree verdi.

Nel corso dei controlli effettuati nella serata di giovedì è stato identificato un cittadino tunisino di 33 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. I successivi accertamenti hanno evidenziato che l’uomo aveva presentato una richiesta di protezione internazionale a Catania cinque anni prima, rendendosi successivamente irreperibile, per poi presentarne una seconda ad Ancona tre anni dopo.

La Commissione territoriale di Catania aveva infine dichiarato inammissibile l’istanza, disponendone il rimpatrio. Il soggetto, gravato da precedenti di polizia, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza), dove resterà in attesa dell’esecuzione del rimpatrio in Tunisia.

Nel corso di un controllo effettuato all’interno di un locale notturno, personale della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine

ha identificato un dipendente che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un fucile a ricarica di gas di notevole potenza, detenuto illecitamente, nonché di diverse scatole di cartucce e di due pugnali. L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione abusiva di armi, caricatori o munizioni.

Nel pomeriggio di venerdì, con il supporto delle unità cinofile antidroga, sono stati effettuati controlli nell’area della Stazione Ferroviaria. Nel corso dell’attività è stato identificato un cittadino senegalese di 26 anni, residente fuori provincia, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Per tale motivo è stato segnalato alla Prefettura di Macerata quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Successivamente, personale della Polizia di Stato è intervenuto in supporto alla Volante del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche, già impegnata presso la Stazione Ferroviaria a seguito della segnalazione di una lite tra più persone. Sul posto gli operatori hanno identificato un giovane cittadino egiziano, una cittadina marocchina, mentre ulteriori due soggetti erano riusciti ad allontanarsi salendo a bordo di un treno prima dell’arrivo degli agenti.

I soggetti identificati sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito.

Durante il tragitto, la giovane cittadina marocchina, in evidente stato di agitazione, ha colpito con un calcio il montante della portiera dell’auto di servizio, provocandone il danneggiamento.

La donna, 21 anni, residente a Belluno, regolarmente presente sul territorio nazionale e gravata da precedenti specifici, è stata denunciata in stato di libertà per i reati di danneggiamento, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il Questore della Provincia di Macerata, Luigi Mangino, ha evidenziato come i risultati conseguiti confermino l’efficacia dell’azione coordinata delle Forze di polizia e la costante attenzione della Polizia di Stato al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, sottolineando che i servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno con continuità nell’ottica di rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto a ogni forma di illegalità e rivolgendo un apprezzamento al personale impiegato per la professionalità dimostrata nello svolgimento delle operazioni.