Civitanova Marche, controlli nei locali pubblici

La squadra amministrativa della Questura di Macerata ha comminato una serie di sanzioni amministrative per la somministrazione di bevande a minorenni e irregolarità nell’impiego del personale

MACERATA – Nell’ambito di un’attività approntata dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione PASI, volta alla verifica delle licenze e della corretta osservanza delle prescrizioni annesse per la conduzione dei locali pubblici siti in Civitanova Marche, sono state contestate nr. 4 violazioni di natura amministrativa inerenti condotte poste in essere in diverse serate del mese di aprile.

Nel dettaglio venivano sanzionati per la somministrazione di bevande a minore di età compresa fra i 16 e i 18 anni, l’impiego nei locali di personale non iscritto all’apposita lista prefettizia per lo svolgimento dei compiti di addetto alla sicurezza e, nella stessa occasione, la mancata comunicazione dell’impiego di tale personale iscritto alle autorità preposte.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti all’individuazione di eventuali altre irregolarità per l’irrogazione di sanzioni amministrative o per provvedimenti di sospensione di licenze.