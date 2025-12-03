Civitanova Marche, arrestato un 52enne in esecuzione di ordine di carcerazione

CIVITANOVA MARCHE – I Carabinieri della Stazione di Civitanova Marche hanno rintracciato e arrestato un 52enne albanese, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata.

L’uomo, residente a San Severino Marche ma dimorante nella cittadina rivierasca, condannato per “resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale”, per fatti commessi a San Severino Marche nel dicembre del 2022, è stato destinatario del provvedimento restrittivo con il quale lo stesso dovrà espiare la pena di mesi 10.

L’uomo, rintracciato e accompagnato presso gli uffici del Comando Stazione di Civitanova Marche, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Fermo, a disposizione dell’A.G. mandante.

I Carabinieri precisano che le persone indagate sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione delle rispettive fasi del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.