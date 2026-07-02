Civitanova Marche, arrestata una 33enne indiziata di omicidio

CIVITANOVA MARCHE – La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto la sospettata dell’omicidio avvenuto ieri sera a Civitanova Marche.

Verso le ore 18,35 di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche hanno risposto alla chiamata d’intervento raggiungendo Via Matteotti nr. 272 dove i sanitari del 118 avevano segnalato una persona deceduta nell’appartamento.

Sul posto gli operatori accertavano il decesso, avvenuto presumibilmente a causa di ferite inferte da un’arma da taglio, di Pennesi Marco, di 62 anni, pluripregiudicato, lì residente con evidenti tracce di sangue all’interno dell’edificio e, in particolare nell’appartamento dell’uomo.

Interveniva quindi personale del Commissariato di P.S., della Squadra Mobile della Questura di Macerata, la Polizia Scientifica di Civitanova Marche, Macerata e Ancona

per il necessario sopralluogo e gli approfondimenti investigativi necessari, successivamente raggiunti dal Medico Legale e dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Macerata.

All’interno dell’appartamento, in evidente stato confusionale, si accertava la presenza della compagna del defunto, 33 enne con a carico numerosi precedenti di polizia, successivamente condotta presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza e venivano ascoltate alcune persone informate sui fatti. In possesso della donna veniva rinvenuto un coltello intriso di presunta sostanza ematica compatibile con le ferite inferte alla vittima che veniva immediatamente sequestrato.

Dalle dichiarazioni assunte si evinceva la presenza della donna nell’appartamento già dal primo pomeriggio e di diverse liti udite nelle ore precedenti il delitto, la coppia infatti era conosciuta per frequenti contrasti probabilmente conseguenti l’abuso di alcol e stupefacenti.

Assistita dal proprio legale la compagna della vittima veniva sottoposta ad interrogatorio ammettendo di avere ferito l’uomo al culmine di una violenta lite asseritamente scaturita dagli atteggiamenti prevaricatori dell’uomo e da alcuni episodi di violenza subite.

Alla luce degli elementi riscontrati dagli investigatori della Polizia di Stato e all’esito dell’interrogatorio, fatto salvo il principio di presunta innocenza della persona sottoposta ad indagini fino a sentenza irrevocabile di condanna, il Pubblico Ministero Dott. Enrico Riccioni sottoponeva a fermo di indiziato di delitto di omicidio la donna che sarà accompagnata in carcere.