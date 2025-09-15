Civitanova, imbustavano dosi di cocaina: arrestati due marocchini

CIVITANOVA MARCHE – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Civitanova Marche, hanno arrestato due marocchini, di 26 e 31 anni, entrambi domiciliati a Civitanova Marche, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso non esclusivamente personale.

I militari, nell’ambito dei servizi antidroga messi in atto nella zona rivierasca, hanno sorpreso nel centro cittadino, all’interno del loro domicilio, due marocchini mentre stavano confezionando cocaina. La perquisizione personale e domiciliare eseguita nei loro confronti, ha permesso di rinvenire 56 involucri di sostanza stupefacente per un totale gr. 35 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

I due marocchini dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati tradotti presso il carcere di Ancona-Montacuto, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto durante la perquisizione sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità competente.