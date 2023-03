Civitanova, ancora controlli straordinari della Polizia di Stato

Negli ultimi tre giorni sono state identificate 285 persone; sottoposti a controllo 139 veicoli

CIVITANOVA MARCHE – Dall’8 al 10 Marzo, a Civitanova Marche sono proseguiti i controlli straordinari del territorio condivisi nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Flavio Ferdani e disposti dal Questore per la prevenzione dei reati in genere, specie di quelli connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutti i servizi sono stati svolti dai poliziotti della Questura di Macerata in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e il Reparto Cinofili di Ancona e ad implementazione del servizio di controllo del territorio svolto dal locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. Durante i servizi è stato sottoposto a controllo il centro della città, il Lungomare nord e sud, i giardini “Lido Cluana”, zona ”Varco sul Mare”, zona stadio e area foce del Chienti. In tale contesto, sono state identificate 285 persone e sottoposti a controllo 139 veicoli.