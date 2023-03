Civitanova, aggressione in un Bar: emesso un provvedimento di Dacur

MACERATA – Tre le persone che erano state identificate da personale del Commissariato e da militari dell’Arma dei Carabinieri per una lite violenta avvenuta nella notte tra sabato e domenica 13 marzo in un bar lungo il corso di Civitanova Marche. In quell’occasione uno di questi, al rifiuto del barista di somministrare altro alcool, aveva reagito in maniera aggressiva e per questo era stata richiesto l’intervento dei poliziotti. Ma l’uomo, originario di San Benedetto del Tronto (AP), aveva reagito anche nei confronti degli equipaggi delle Forze dell’ordine e per questo denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Segnalato dal Commissariato di P.S. di Civitanova Marche, in seguito all’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, il Questore ha emesso nei suoi confronti un DACUR, divieto di accesso e stazionamento nei pressi del locale pubblico ove era avvenuta la violenza e di tutti quelli vicini lungo il corso Umberto I, per almeno un anno. Per gli altri due è scattato un deferimento per ubriachezza.