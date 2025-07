Civitanova, aggredisce due persone e due poliziotti intervenuti: arrestato un 23enne

CIVITANOVA MARCHE – Nel corso della notte veniva richiesto un intervento della Polizia di Stato in quanto veniva segnalata una aggressione all’altezza di alcuni chalet del lungomare nord di Civitanova Marche. Gli agenti del Commissariato di P.S., intervenuti prontamente, identificavano i presenti, tra cui due persone ferite. Il più grave, un ventenne italiano con profonde ferite al volto, veniva accompagnato presso il pronto soccorso cittadino da personale sanitario.

Il secondo soggetto, un ventitreenne italiano di origine nordafricana, poi identificato come l’aggressore, rifiutava le cure mediche evidenziando un atteggiamento particolarmente ostile anche nei confronti dei poliziotti. Secondo quanto ricostruito l’uomo, dopo alcune manovre spericolate con il proprio scooter, cadeva rovinosamente a terra procurandosi delle lesioni, per poi inveire con i presenti, tra cui il ragazzo accompagnato in ospedale, divenuto bersaglio principale delle sue violenze.

Gli agenti accompagnavano il fermato negli uffici del Commissariato di Polizia di Civitanova dove il ragazzo dava nuovamente in escandescenza aggredendo anche gli agenti di Polizia, uno dei quali, nel tentativo di arrestare la violenza dell’uomo, veniva brutalmente colpito riportando la frattura della mano. Il soggetto, che nel frattempo aveva danneggiato anche alcuni elementi di arredo, veniva finalmente contenuto anche grazie all’ausilio di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri nel frattempo intervenuta e veniva quindi arrestato dalla Polizia per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, contestandogli altresì le lesioni nei confronti del passante, al quale avrebbe provocato delle importanti lesioni al volto.

L’arrestato, non sarebbe nuovo a questo genere di episodi tanto da essere già gravato da precedenti di polizia per rapina, danneggiamento, rissa e lesioni, tanto da essere destinatario di DASPO URBANO per diversi locali della città costiera. Lo stesso veniva quindi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.