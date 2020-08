Cingoli, OSR in “The Beatles – Il Classico del Pop”

Domenica prossima presso l’Hortus della Biblioteca ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

CINGOLI – Ancora grandi programmi e artisti per l’Orchestra Sinfonica G. Rossini. Domenica 16 agosto 2020, alle ore 21.15, presso l’Hortus della Biblioteca di Cingoli andrà in scena “The Beatles – Il Classico del Pop”. Dopo Queen, Pink Floyd e Jackson non potevano mancare i baronetti di Liverpool nella versione arrangiata per orchestra in cui gli strumenti della band dialogano con quelli classici in un rialzo di ritmi ed emozioni. La dicitura “classico” in questo caso non rimanda allo stile musicale del XVIII secolo, naturalmente, ma al fatto che i Beatles si sono inseriti nella storia della musica in un modo talmente autorevole da diventare un genere modello di se stesso, un classico, appunto.

La voce solista sarà quella della magnifica Clarissa Vichi, uno dei talenti più luminosi del nostro territorio e a completare il cast artistico una formazione di otto elementi equamente divisa fra quartetto classico (Silvia Stella, violino I; Paride Battistoni, violino II; Silvia Vannucci, viola; Luca Bacelli, violoncello) e band rock (Ettore Mazzoli, basso; Lorenzo Salucci, chitarra; Claudio Morosi, tastiere; Stefano Manoni, batteria).

In scaletta una carrellata dei più grandi successi della premiata ditta Lennon – McCartney che spazierà da “All you need is love” a “Let it be” passando per “Imagine”, “Twist and shout” e “Yesterday” solo per citare alcuni dei brani che verranno eseguiti.

Il concerto, proposto all’interno della seconda edizione del Symphony Pop Festival 2020, fa parte del progetto “Marche InVita – Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” in collaborazione con Amat e promosso dalla Regione Marche.

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐬t𝐨.

𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈, 𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈, 𝐏𝐑𝐄𝐕𝐄𝐍𝐃𝐈𝐓𝐄

Il ritiro dei tagliandi avverrà la sera stessa del concerto.

La prenotazione del posto è possibile solo online collegandosi al sito: www.eventbrite.it

Per informazioni telefonare a

Per informazioni telefonare al 328 9082424 o rivolgersi alla Pro Loco Cingoli (tel. 0733 602444).