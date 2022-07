“Cingoli Musica..all’altezza dei sogni” dal 31 luglio al 21 agosto

CINGOLI (MC) – Sarà la città di Cingoli denominata “ il Balcone delle Marche”, bandiera arancione ed uno dei Borghi più belli d’Italia, a fare da perfetta cornice alla VII edizione di CINGOLI MUSICA, rassegna musicale che si svolgerà dal 31 luglio al 21 agosto 2022 sotto la Direzione Artistica di Melissa Mastrolorenzi.

L’edizione 2022 dal sottotitolo “all’altezza dei sogni”, è organizzata dall’Associazione culturale “Giuseppe Cerquetelli” e dalla presidente Rosalia Donati, ed è patrocinata dal Comune di Cingoli e dall’Assessorato alla Cultura, dalla Pro Loco, dallo sponsor etico Avis Cingoli con la Presidente Floriana Crescimbeni e dall’Associazione “Amici dello Sferisterio” di Macerata.

Nel corso degli anni CINGOLI MUSICA si è distinta per la grande qualità artistica e l’innovazione della proposta musicale, unite alle bellezze del territorio ed ai giovani talenti. Il crossover musicale con l’unione di stili e generi diversi, protagonista delle edizioni passate, ritornerà punto di riferimento anche in questa VII edizione unito alla bellezza ed alla meraviglia del territorio.

“Pur nelle difficoltà dell’emergenza storica degli ultimi anni, abbiamo sostenuto in modo continuativo CINGOLI MUSICA. Credo sempre di più che la cultura e soprattutto la musica possano rappresentare un messaggio di speranza, di ripartenza, di sogno e di unione nella distanza e per questo siamo pronti per la VII edizione di CINGOLI MUSICA 2022…ALL’ALTEZZA DEI SOGNI. Abbiamo pensato ad una “CINGOLI MUSICA 2022” con concerti che valorizzino le bellezze presenti nel nostro borgo: la Sala della Musica della casa museo di Palazzo Castiglioni la cui narrazione è fortemente legata a Francesco Saverio Castiglioni, nato a Cingoli nel 1761 e passato alla storia come papa Pio VIII, la suggestiva alba del Balcone delle Marche, l’affascinante Villa della Rovere di San Vittore, l’Auditorium Santo Spirito e l’Hortus della Biblioteca.” Melissa Mastrolorenzi

CINGOLI MUSICA prenderà il via domenica 31 luglio alle ore 17.30 presso l’Auditorium Santo Spirito di Cingoli con DIALOGO IN MUSICA CON IL PIANISTA MICHELE CAMPANELLA, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo Viaggi – Anni di pellegrinaggio. Sempre il pianista Campanella sarà il protagonista del concerto MUSICANDO IN BADIA con musiche di Liszt e Mussorgsky presso l’incantevole Villa della Rovere di San Vittore lunedì 1 agosto alle ore 19.00.

Si proseguirà venerdì 12 agosto alle ore 17.30 presso le ottocentesche atmosfere della Sala della Musica di Palazzo Castiglioni con il concerto PASSION OF MUSICKE alla scoperta della viola da gamba di Cristiano Contadin che eseguirà un repertorio che spazia dalla musica rinascimentale fino alle sorprendenti sonorità contemporanee.

Il 13 agosto alle ore 21.15 presso l’Hortus della Biblioteca, il concerto LIRICA & DINTORNI con EMANUELA TORRESI soprano, ANNA SEROVA viola e LORENZO BAVAJ pianoforte.

Tre grandi artisti di fama internazionale con un programma che vedrà l’esecuzione di celebri arie di Verdi, Puccini, Leoncavallo, Tosti e virtuosismi a colpi d’arco, attraverso un viaggio nel tempo intenso e ricco di emozioni. L’evento sarà realizzato con la collaborazione dello sponsor etico Avis Cingoli.

Dopo il grande successo degli anni passati dei CONCERTI all’ALBA presso il Balcone delle Marche, lo riproporremmo in due date nel mese di agosto: domenica 14 agosto ore 5.30 con l’eclettico gruppo vocale GLISSANDO e domenica 21 agosto ore 5.30 L’ALBA DENTRO L’IMBRUNIRE con Mattia Console al violino e Nicolò Santi al violoncello. Attraverso la suggestione del panorama e l’emozione della musica, il pubblico potrà vivere esperienze uniche ed irripetibili del nascere del sole.